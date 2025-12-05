Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Ganados seis de los nueve partidos de voleibol jugados antes del parón del fin de semana

J. F. M.

Hernani.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

El pasado fin de semana tres equipos de los doce de Hernani descansaron y seis de los nueve partidos disputados se ganaron y en los perdidos los equipos hernaniarras también demostraron un buen nivel. El partido de sénior femenino fue tan emocionante como disputado hasta el último momento y cada punto fue peleado hasta el último segundo, pero la suerte estuvo de parte de Aidean y se llevó la victoria. Por su parte, el masculino, que juega en la Liga Vasca, ha vuelto a ganar y se mantiene en la segunda posición, perdiendo un solo partido durante toda la temporada, ante un Navarvoley que está primero en la clasificación.

En los equipos de la base, a pesar de la derrota de los chicos infantil, están en la tercera posición, pero muy cerca del segundo puesto. A pesar de que el infantil femenino 1 esta vez no ha jugado, sigue en el puesto cuarto y la próxima semana tendrá un duro partido ante el Arizmendi. El infantil femenino 2, tras su duro partido, sigue segundo y jugarán la final el día 20. El infantil femenino 3 no ha pudo conseguir la victoria, pero a pesar de todo están muy ilusionadas con el campeonato que están haciendo.

En el caso de los cadetes, en los partidos jugados han ganado por 3-0 demostrando su buen nivel. En el caso del cadete masculino, siguen siendo primeros y están realizando una gran temporada, sin perder ningún partido hasta el momento. También en el caso del juvenil todos los partidos jugados se han ganado. El de chicas 1 hasta ahora ha ganado todos los partidos y a partir de la semana que viene tendrá la fase para poder jugar las semifinales. En el caso de juvenil femenino 2, a pesar del descanso, mantienen el tercer puesto y están realizando una gran temporada. Por su parte, el juvenil masculino ganó, logrando así la tercera ansiada plaza.

Este fin de semana no habrá partidos de voleibol y la competición se retomará a partir del día 13 de diciembre.

