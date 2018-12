Final en Galarreta del torneo Fundación Orona de remonte por parejas Los cuatro remontistas finalistas se enfrentarán esta tarde. HERNANI. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:20

La gran final del campeonato de remonte por parejas-torneo Fundación Orona tendrá lugar esta tarde, desde las cuatro, en Galarreta y al igual que el año pasado habrá cuatro navarros sobre la cancha. Por un lado, Juanenea-Endika y por otro lado Uterga-Azpiroz.

La composición de las parejas semifinalistas son casi idénticas. En los colorados hay un pelotari consagrado y veterano como es el zaguero Endika que ha jugado cuatro finales del campeonato desde que jugará la primera en 2013. La de esta tarde será su quinta final y hasta la fecha ha ganado dos, las de 2015 y 2016 acompañado por Ezkurra y Uterga, y también ha perdido otras dos, en 2013 con Urriza y el año pasado con Ezkurra II. En esta ocasión le acompaña Juanenea, que debutaba en el campeonato y en su primera aparición ha llegado a la final. Además, los dos son naturales de Saldias.

En los azules, adelante estará Uterga. El de Doneztebe es una de las principales estrellas del remonte en la actualidad y no para de jugar finales individuales y por parejas en los diferentes torneos. Además, el parejas le va bien en los últimos años. Como el mismo ha reconocido le costó llegar a las finales, pero una vez que lo hizo no ha parado. En el campeonato por parejas disputó su primera final, al igual que Endika, en 2013 y la ganó con Ion. Después ha llegado a otras dos finales. Precisamente hace dos años con Endika, donde también se llevó la txapela, y el año pasado, con Etxeberria III, también probó las mieles del triunfo. No conoce la derrota en finales y este año busca su cuarto entorchado. Para ello le acompaña en los cuadros de atrás Xabier Azpiroz. Éste es el más joven de los cuatro finalistas con 24 años recién cumplidos y es de Uitzi, en el Valle de Larraun. Al igual que Juanenea es debutante no solo en la final, sino que también en el Parejas.