Eva Esnaola dijo adiós a su participación en pruebas de 24 horas de duración

La hernaniarra Eva Esnaola vivió una jornada muy especial el sábado 18 de octubre en Albi. Allí afrontaba su última prueba competitiva en una carrera de 24 horas y lo hizo rodeada de familiares y amigos.

A las 10.00 horas dieron comienzo las 24 horas de Albi. La hernaniarra Eva Esnaola participó en la prueba open y de forma paralela se disputaba el campeonato del mundo. Esnaola culminó tercera en la prueba open, recorriendo 206,125 kms y dando algo más de 137 vueltas a un circuito que contaba con una distancia de 1.500 metros. Una prueba en la que Maite Rojo fue segunda con 212,194 kms. Por su parte, Nicolás De las Heras se proclamó campeón del mundo en la categoría M60 y récord del mundo al conseguir alcanzar los 256,213 kms, lo que supuso dar 170 vueltas al circuito.

Eva, en una cita tan importante, estuvo acompañada por sus amigos, como la gallega Maite Rojo, que no dudó en estar presente en la esperada última participación de Eva en un 24 horas, y el asturiano Nicolás De Las Heras. Se presentaron por sorpresa también familiares y amigas, lo que añadió emotividad a la jornada. La meteorología acompañó, favoreciendo el poder vivir una auténtica fiesta.