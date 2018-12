«El euskera no necesita ninguna institución que margine a los no euskaldunes» HERNANI. Domingo, 23 diciembre 2018, 00:13

El PSE se ausentó en la votación del último punto en el Pleno Municipal celebrado el pasado martes, el relativo al Plan de Normalización del Euskara dentro del Ayuntamiento. Su portavoz, Ricardo Crespo, ha querido explicar por qué el grupo municipal socialista decidió irse. No se posicionan en contra del plan, pero sí ha reconocido que el euskera «no necesita de instituciones que marginen a los no euskaldunes». Ha recordado, en este sentido, que ha habido algún bando municipal y publicaciones del Ayuntamiento únicamente en euskera y «parte de la ciudadanía hernaniarra no ha sido capaz de entender. Y aunque el alcalde ha calificado estas situaciones como errores, últimamente se vienen repitiendo demasiado a menudo».

También ha señalado que la segunda razón de la ausencia del Partido Socialista es porque el alcalde «no ordena el debate en el Pleno, como se hacen en otras instituciones, es decir que cada grupo municipal tiene su tiempo de intervención y un orden de intervención. Aquí cualquier concejal habla en cualquier punto y sin importar el grupo político al que pertenece».