«Hace especial ilusión entrenar al primer equipo de tu municipio»

Unai Munduate Entrenador del División de Honor Regional | Tras su regreso al club y su temporada pasada en Liga Nacional Juvenil, coge las riendas del primer equipo JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Domingo, 15 septiembre 2019

Unai Munduate no es nuevo en esto del fútbol. Cuenta con experiencia dilatada, pero ahora le toca estrenarse con el primer equipo hernaniarra y lo hace con mucha ilusión. Debutan hoy en Liga, buscando comenzar bien para meterse poco a poco en una lucha bonita que permita ilusionar a la afición.

-Primera temporada como entrenador del División de Honor Regional, ¿cómo la afronta?

-Con mucha ilusión. Soy de casa, de Hernani, y aunque me fui hace años, empecé aquí en el Liga Nacional Juvenil, pero salí fuera y volví el año pasado a casa con ganas de estar en el juvenil, pero es verdad que siempre hay una ilusión especial de coger el primer equipo. Desde la ilusión hay que empezar a trabajar y a ver qué nos depara la competición.

-¿Cuál es su trayectoria?

-Estuve en diferentes clubes. Dos años en el Hernani en el Liga Nacional Juvenil y salí al Antiguoko, experiencias fuera que me han aportado, pero sabía que volvería. Lo hice porque quería crecer, aprender, conocer diferentes sitios, aprender de otros entrenadores y clubes. Estuve también varios años en el Touring, en el Añorga, meses en el Lengokoak y luego en la Real Sociedad C. Y el año pasado volví a Hernani, al Liga Nacional Juvenil. Fue un buen año en el que pudimos cumplir objetivos. El club me dio la posibilidad de seguir en el juvenil o coger el primer equipo, que también era uno de mis objetivos.

-¿Hay mucha diferencia en el tema del trabajo entre una categoría y otra?

-Los trabajos son parecidos, aunque en el mundo sénior los conceptos suelen estar más avanzados y entienden mejor el juego. Hay más tranquilidad al tomar decisiones, porque en juveniles hay más inercia a hacerlo todo muy rápido. Es más fácil que entiendan los conceptos tácticos. Cuanta más edad, más veteranía y ese trabajo de entender el juego está ganado.

-¿Qué tal la pretemporada?

-Los objetivos eran claros. Éramos un nuevo grupo de trabajo (primer entrenador, segundo, el preparador, otro ayudante...) y lo primordial era coordinar ese staff y el equipo, entendernos, conocernos dentro y fuera del campo con otro tipo de actividades. Hemos traído cinco jugadores externos y también que esos chavales se compenetraran con los de casa. Creo que lo hemos hecho bien, porque se ha entrenado bien, también se ha competido bien, estoy contento con lo que se ha hecho, con diferentes rivales, en diferentes campos... Hemos intentado buscar distintos terrenos de juego y rivales para enriquecernos y saber dónde tenemos carencias o dónde debemos mejorar. Estoy orgulloso de que no hemos tenido ninguna lesión grave. Es una época en la que los jugadores vienen del verano, a otro ritmo, y sí que me preocupo mucho de que no haya lesiones. Trabajar y meter las cargas adecuadas, sabiendo que es difícil, para llegar con todos bien.

-¿Cómo han visto a los chavales?

-Lo primero que hemos notado es que es un grupo relativamente joven, aunque hay jugadores que llevan años y tienen experiencia. Esa juventud da dinamismo, muchas ganas... pero también hay que entender que el juego no siempre es a la misma velocidad. Hay mucha ilusión, con un entrenador nuevo y gente nueva que también quiere demostrar.

-¿Cuáles son los objetivos de esta temporada?

-El CD Hernani es un club histórico en la categoría y a ganar iremos siempre. Pero hay que ser realistas y claros y hay un cambio, y los objetivos son más el hecho de saber competir cada partido, intentar respetar a cada rival. Tenemos que plantear las semanas lo mejor posible, trabajar bien, juguemos donde juguemos respetar al rival y campo y si cumplimos eso, podremos mirar más arriba.

-¿Cómo está estructurada la plantilla de cara a la nueva temporada?

-La base es de Hernani, son jugadores de casa. De un total de 23-24 chavales, 16 son del municipio. Y de los nuevos cinco incorporados a la plantilla, dos son chavales de aquí también. Nos hemos nutrido de casa y así tiene que ser. Hay más jugadores de Hernani fuera del club que si pudieran venir los cogeríamos.

-¿Del Liga Nacional Juvenil se suele dar el salto al primer equipo?

-Es complicado. El primer año en sénior, por mucho que vengas de categorías como el Liga Nacional Juvenil, no es fácil. Este año solo ha subido uno de los chavales desde la pretemporada. También está el Regional Preferente, una categoría bonita para chavales jóvenes donde podemos trabajar poco a poco con ellos. Lo importante es que compitan muchos minutos y en División de Honor no sabes cuántos minutos van a competir. Es mejor empezar en Preferente y, si cogen el ritmo, salten. El duelo individual es lo más complicado, el tema corporal, cómo saber utilizarlo, tanto a defensas como a delanteros, les suele costar bastante. Los que aterrizan se encuentran con gente mayor que lleva nueve años y con trayectorias en Tercera, División de Honor...Es gente de nivel y utilizan otras estrategias que hacen que ese chaval recién llegado no pueda rendir lo que él piensa o se imagina.

-Empieza la temporada. El que acuda a Zubipe ¿qué se encontrará?

-Es verdad que tenemos opciones o variantes en cada partido, ya que respetamos al rival, nos gusta que el jugador tome decisiones en el campo en función de lo que está proponiendo el rival. Buscamos jugadores inteligentes en el juego. Les intentamos meter tareas diferentes en los entrenamientos para que ellos tomen decisiones. Pero como conceptos básicos queremos apretar alto, intentar tener salidas de balón desde campo propio, con diferentes alternativas tanto por bandas como por dentro, tener el balón y tenerlo para atacar. Cuando superemos la línea de medios buscar el gol con remates y centros laterales, queremos intentar generar mucho y el 'trasperdida' en bloque alto, sí que vamos a estar bastante altos en la presión y eso exige a los chavales y hay que coordinar mucho tácticamente, porque si no a la espalda te pueden matar. El año pasado en el Juvenil hicimos lo mismo y si el equipo tiene ese ritmo físico lo vamos a hacer.