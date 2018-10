Esculturas y pinturas de Fernando Santibañez decoran la sala de Biteri Fernando Santibañez, junto a la serie de esculturas expuestas en Biteri inspiradas en la religión. Los dibujos que recuerdan el estilo de Miró. / MARÍA MARÍA El urnietarra, aunque residente en Hernani desde hace muchos años, muestra unas 100 obras hasta este miércoles MARÍA CORTÉS HERNANI. Sábado, 20 octubre 2018, 01:08

Fernando Santibañez nació en Urnieta, pero desde que se casó vive en Hernani, aunque es la primera vez que tiene expuesto su trabajo de pintura y escultura en la sala de muestras de Biteri. Y lo tendrá hasta este miércoles.

«Suelo venir por Biteri para ver las obras de otras personas. Y un día pensé que yo también podría animarme, ya que mi trabajo podía ser igual de bueno que otros que he visto expuestos. Así que aquí estoy. Me apetecía mostrar lo que hago, tener esa experiencia de abrir mi trabajo a los demás y ver qué opinan, qué piensan de mis obras», explicaba Fernando mientras colocaba las cerca de 100 obras que tiene estos días colgadas en Biteri.

Los hernaniarras que se animen podrán ver de todo en esta muestra. «Voy por épocas. Hago dibujo técnico, trabajo con acuarelas, acrílico, hago esculturas de hierro y madera... Lo que he traído son las creaciones de los últimos tres años», explica el artista.

Santibañez tiene 53 años y es autodidacta. «Dibujo desde niño, ya en el colegio aprovechaba los ratos libres para pintar. Es algo que me viene de familia, porque todos mis hermanos tienen muy buena mano también», asegura el artista, al tiempo que añadía que «mi concepto de la pintura es que lo hago por placer, saco lo que tengo dentro en cada momento. Disfruto mientras estoy haciendo el cuadro o la escultura, por eso tengo mis trabajos guardados en carpetas o en armarios, porque lo que me interesa es el momento de creación, cuando los estoy haciendo, más que una vez están acabados». Fernando asegura que se rige por estética, por lo que en sus trabajos hay belleza. «Intento plasmar lo que para mí es bonito, estético. Me encanta el color y me divierte mucho trabajar con él».

La religión

Además de la pintura y la escultura, Fernando es muy amante de la música. «Y eso también se refleja en lo que hago. También me gusta mucho la mitología y por eso tengo una serie de dibujos hechos con acrílicos de diferentes diosas, con líneas más sencillas que en otros trabajos». Otros de los cuadros recuerdan mucho al estilo de Miró. «Es una especie de inspiración. Una vez me encargaron que hiciera una réplica de un cuadro de Miró y me encantó su forma de ver el arte, los colores... así que en esta serie he seguido un poco por esa línea».

Aunque no es creyente, «la religión estuvo muy presente en mi infancia y hoy en día me gusta visitar las iglesias, me gusta la simbología...», asegura Santibañez, y todo eso lo ha querido reflejar en las esculturas que están expuestas en Biteri. «El tema es religioso, pero más bien simbólico, ya que las propias piezas de madera y hierro eran las que me inspiraban. He jugado con el óxido, con piezas antiguas... y he volcado mis reflexiones como adulto de lo que nos enseñaban de pequeños sobre religión».