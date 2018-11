Enriquecedora visita de tres mujeres del proyecto 'Bartolina Sisa' de Bolivia Las tres mujeres bolivianas junto a representantes municipales en su visita al Ayuntamiento en la jornada de ayer. / MARÍA El Ayuntamiento colabora desde 2014 en el empoderamiento de las mujeres campesinas del país andino MARÍA CORTÉS HERNANI. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:29

Tres mujeres de la organización Bartolina Sisa y responsables del proyecto en Bolivia visitaron ayer el municipio para dar a conocer la iniciativa, como ya lo hicieran en años anteriores, ya que desde 2014 el Ayuntamiento de Hernani colabora, a través de su convocatoria pública de subvenciones, con la Asociación Birbana y a su vez con la organización de mujeres Bartolina Sisa de Bolivia.

Reunidos en el salón de Plenos del Consistorio, el edil Xabier Lertxundi agradeció la visita a las tres mujeres y les aseguró que «estamos encantados de colaborar con vuestro proyecto, que se centra en el empoderamiento de las mujeres campesinas».

Eloina Coca, María Mamani y Marcia González agradecieron a su vez el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Hernani. «Estamos muy contentas de estar aquí. 'Bartolina Sisa' es un proyecto de empoderamiento de las mujeres campesinas en San Pedro, el departamento más desigual de Santa Cruz. En su mayoría las mujeres llegaron en busca de trabajo y en 2006 se constituyeron como organización, pero es una labor que nunca termina. Porque se van incorporando nuevas generaciones a las que hay que seguir empoderando. Pero ese trabajo que al principio lo realizaban técnicos especializados, ahora es una comunicación más horizontal, de compañeras a compañeras. Y poco a poco, con el paso de los años y el trabajo realizado, muchas de esas mujeres han ido adquiriendo cargos de responsabilidad, de liderazgo».

El objetivo es un empoderamiento político, de gestión pública, que su trabajo pueda incidir en las políticas públicas para las mujeres y para toda la comunidad en temas de salud, educación, derechos... También se ha dado un paso más y las mujeres se están empoderando en las nuevas tecnologías. No ha sido un paso sencillo que mujeres que venían de trabajar en el campo se sienten delante de un ordenador a aprender a usarlos, a escribir, redactar... Pero no deben quedarse relegadas de los avances tecnológicos, no pueden quedarse fuera de esta manera de comunicarse.

El movimiento social que ha supuesto la asociación Bartolina Sisa, con más de 70.000 mujeres asociadas, ha sido vital para realizar avances en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres o en el plan de desarrollo 'Agenda 20-25'.

Sensibilización

En lo social, «es importante la sensibilización y concienciación, pero no solo trabajando con las mujeres, sino con los hombres, porque si no hay barreras que no dejan avanzar. Hay que crear nuevas masculinidades, que reflexionen y participen en las actividades que se organizan para llegar al camino de la igualdad. Es muy importante trabajar también con los niños, porque son el futuro», remataba Marcia.