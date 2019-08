Endika Barrenetxea (Remontista): «Voy a cambiar la forma de jugar a Urriza, si no perderé» Endika Barrenetxea juega mañana en Galarreta ante Javier Urriza. Mañana está en juego en Galarreta el primer puesto de la liguilla Torneo Kutxabank y uno de los candidatos es el hernaniarra Barrenetxea DV DVHERNANI@GMAIL.COM HERNANI. Sábado, 31 agosto 2019, 00:54

El remontista hernaniarra Endika Barrenetxea se juega mañana el primer puesto de la liguilla del Torneo Kutxabank en Galarreta y delante tendrá a Javier Urriza. El ganador del choque tiene el premio de pasar a la final de forma directa y el perdedor deberá jugar una semifinal previa entre el segundo y tercer clasificado.

-Mañana juega ante Urriza. ¿Cómo llega a este partido?

-Bien, pero con una sensación contrapuesta. El primer partido que disputé ante Endika lo perdí, pero las sensaciones fueron buenas. Jugué muy bien a pesar de no hacerlo tan bien en los primeros 10 tantos. Terminé muy a gusto como valoración final con mi juego. En cambio en el segundo duelo ante Ansa II sumé cuatro puntos de la victoria, pero las sensaciones no fueron buenas ni terminé a gusto. Creo que si hubiera acertado con el saque hubiera llevado el partido más cómodo. No estuve a gusto en la cancha.

-¿Espera acercarse en sensaciones a la versión del primer partido y al resultado del segundo?

-Todos los días estoy poniéndome la cesta para ir quitando esa mala sensación y lo cierto es que en mi último entrenamiento me sentí muy bien. Toca jugar contra Urriza y todos los pelotaris estamos con ese miedo de que vamos a encontrarnos con un muro en la mitad de la pared.

-¿Eso qué significa en cuanto al desarrollo del partido?

-Que tengo claro que jugando como siempre el resultado será el mismo: La derrota. Los matemáticos dicen que si uno hace siempre lo mismo el resultado no se altera. Lo que quiere decir que voy a tener que cambiar de modo de juego. Ya veré como hacerlo, ya que se puede variar de diferentes formas.

-¿Cuál es ese juego que va a variar y en qué forma cambiará?

-Con el juego que le planteo se siente cómodo. Trataré de variar el juego y trastornar un poco su plan de juego y que se vea sorprendido.

-Endika Urrutia asegura que antes del partido los rivales ya tenéis el marcador 5-0 en contra.

-Sí, es posible, pero los partidos de Endika contra Urriza y contra mí son diferentes. A Endika le cuesta entrar en el partido y si que comienza perdiendo con facilidad. Los partidos entre Urriza y yo en cambio son mucho más igualados al inicio, y es al final cuando se me escapa. Esa losa del 5-0 yo lo tengo al final. Es posible que me canse. Ha habido partidos en los que incluso he ido ganando 14-9 y luego ya me supera con facilidad en la última decena. Está claro que el juego que hago contra él me cansa y me desgasta y en cambio, él se viene arriba y aunque al inicio le cuesta luego se siente cómodo. Urriza mantiene la misma línea y no comete errores de principio a fin y en cambio yo los cometo después.

-Eso le hace plantearse el partido de forma diferente.

-Eso es. Sé que jugando como siempre al principio le va a costar entrar en el partido algo más, pero luego tengo que mantener esa ventaja. No he sido capaz hasta la fecha.

-El premio es importante y gordo. Entrar a la final.

-Lo es. Es un premio muy muy gordo para el ganador. Juegas un partido menos y tienes dos semanas para poder preparar la final. Una semifinal produce un desgaste físico y mental grande. La final se acerca y la presión aumenta y sobrellevarlo te hace desgastar y consumirte. A mi al menos me ocurre. Sufro bastante psicológicamente y es como disputar dos finales.