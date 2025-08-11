Endika Barrenetxea debutará el próximo sábado

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:47 Comenta Compartir

El hernaniarra Endika Barretxea, uno de los mayores especialistas en la modalidad, comenzará el próximo sábado su participación en el Torneo Individual Eusko Label y lo hará midiéndose a Juanenea, un jugador que está en un gran momento. De todos modos, Barrenetxea partirá como favorito, no en vano es el actual subcampeón de la competición. El torneo es, sin duda alguna, la principal referencia entre los que se juegan en remonte dentro de la modalidad individual. Un campeonato en el que juegan todos contra todos y en el que es importante siempre comenzar bien, ya que no hay mucho margen de error. El hernaniarra buscará nuevamente meterse en la final y para ello necesita ganar a Juanenea.