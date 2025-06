Emotivo concierto con despedidas notables de Hernaniko Musika Banda

J. F. M. hernani. Lunes, 23 de junio 2025, 21:52 Comenta Compartir

Coincidiendo con el día grande de las fiestas de San Juan, Hernaniko Musika Banda actúa, bajo la batuta de Jorge Pacheco, a las 13.15 horas en los soportales del Ayuntamiento. El programa estará compuesto por las siguientes piezas: 'La gracia de Dios' de Ramón Roig, 'A Jorge Villar' de Joaquín Ortega Canario. 'El tambor de Granaderos' de Ruperto Chapí, 'La Dama de Anboto' de Buenaventura Zapirain, 'The Last of the Mohicans' de Trevor Jones y 'A Igarondo' del Conde de Torre-Músquiz.

El repertorio recoge distintos estilos y épocas, desde la zarzuela del siglo XIX hasta el cine de Hollywood, pasando por piezas con raíces locales y que evocan la tradición vasca.

Más allá de lo musical, será una jornada especial para la Banda de Música de Hernani, ya que supondrá la despedida de tres de sus integrantes: Zipri Otxandorena, Juantxo Arzallus y Josune Aierbe. Tras más de 50, 40 y 20 años respectivamente de participación activa, los tres pondrán fin a una larga trayectoria dentro del grupo. Otxandorena fue, además, director durante más de una década, recogiendo el testigo de Manolo Sagarna, y Arzallus presidente de la Banda durante muchos años.