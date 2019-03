El edificio que albergará Kulturarteko Plaza Feminista, de nuevo a concurso Fotomontaje del futuro edificio en el que se ubicará Kulturarteko Plaza Feminista. Será un espacio en el que se reunirán servicios relacionados con la mujer, el feminismo y la interculturalidad JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Domingo, 17 marzo 2019, 00:31

El Ayuntamiento volverá a sacar a concurso la ejecución del proyecto de rehabilitación del edificio que será sede de la Kulturarteko Plaza Feminista.

La primera convocatoria, realizada el agosto pasado, fue declarada desierta. Y es que la rehabilitación de este edificio tiene unas características especiales, «ya que el proyecto prevé que, una vez renovado, el edificio cumpla con los criterios sobre eficiencia energética del estándar Near Zero Energy Building (NZEB). Estos criterios van en consonancia con la directiva europea que establece que para 2020 todos los edificios públicos nuevos o rehabilitados tienen que ser edificios que casi no consuman energía», detallan desde el Consistorio.

Así pues, el Ayuntamiento de Hernani ha preparado un proyecto para que Kulturarteko Plaza Feminista sea uno de los primeros edificios de este tipo y espera que sea «un referente», ya que existen varios edificios arquitectónicamente similares -de forma hexagonal- en Euskal Herria y, como explican, «el renovado edificio, que en origen fue una escuela, contará con paneles solares en el tejado, ventanas y revestimientos en las paredes que garantizarán el aislamiento correcto que posibilitará que el consumo de energía sea el mínimo». Además del propio edificio, de dos plantas, se intervendrá en el espacio exterior, en el patio que une la Plaza Feminista con el edificio de Gabriel Zelaia, que en la actualidad acoge los servicios comarcales de desarrollo local y el centro de empleo.

Kulturarteko Plaza Feminista será un espacio en el que se reunirán servicios relacionados con la mujer, el feminismo y la interculturalidad, tanto institucionales como de los movimientos sociales de Hernani.