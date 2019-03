EAJ/PNV documenta su versión por la moción de las víctimas de ETA En marzo de 2018 se estableció que el último Pleno para poder llegar a un «reconocimiento compartido» fuera el de marzo de este año JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 29 marzo 2019, 00:14

El portavoz de EAJ/PNV, Andoni Amonarraiz, ha salido al paso de las afirmaciones del grupo de gobierno sobre la moción de respaldo a las víctimas de ETA rechazada por el Pleno. Aporta un acta en la que «se constata que se había acordado, como fecha tope, el pleno de marzo de 2019 para la presentación de la moción en la que se hacía referencia al sufrimiento generado por las acciones violentas de ETA y su entorno. Y también que todos los grupos, incluido EH Bildu, estaban trabajando en ella».

Andoni Amonarraiz se ha mostrado indignado «porque EH Bildu sigue utilizando la mentira y la huída hacia adelante en lugar de admitir que se han equivocado. Nunca dirán que han mentido. Les queremos hacer una pregunta: ¿Quién está utilizando la moción presentada por EAJ/PNV y apoyada por PSE-EE y Orain Hernani, de forma electoralista y sin importarle nada, la verdad y el objetivo por el que se presentó?».

Por otro lado, el portavoz jeltzale no quiere dejar pasar por alto el comentario de EH Bildu «han presentado la moción sin nuestro consentimiento», y han querido aclarar que «nosotros vivimos en una democracia y EH Bildu no se ha dado cuenta. Hemos comprobado que solo entienden la política desde su imposición y decidiendo qué está bien y qué está mal. Como concepto básico, en EAJ/PNV entendemos que todas las formaciones políticas somos soberanas y EH Bildu no va a condicionar la actuación política porque a ellos no les guste lo que hacemos o decimos. Los cuatro partidos políticos que trabajamos en la moción sabíamos que si no llegábamos a ningún acuerdo en el texto, EAJ/PNV la iba a llevar al Pleno. Por eso tres hemos criticado la actitud de EH Bildu y la sarta de mentiras que dijo en el Pleno». Para finalizar, el portavoz del grupo político de EAJ/PNV se ha comprometido a «no volver a sacar este tema en la prensa para no desvirtuar el verdadero objetivo de la moción. Este no era otro que el de visualizar un sufrimiento que nunca se ha tenido en cuenta, de forma individualizada, en este Ayuntamiento».