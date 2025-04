EAJ/PNV critica la «inacción» del Consistorio en el desarrollo de Galarreta

JUAN F. MANJARRÉS hernani. Miércoles, 28 de abril 2021, 00:05 | Actualizado 08:11h. Comenta Compartir

EAJ/PNV denuncia la «inacción» de EH Bildu en el desarrollo de Galarreta. Su portavoz, Andoni Amonarraiz, ve que «EH Bildu sólo hace ruido y pone zancadillas a las empresas que se quieren instalar en Galarreta». El edil ha querido puntualizar que «últimamente se está oyendo hablar mucho del desarrollo de Galarreta, hasta el alcalde y el concejal de Urbanismo se han desplazado al Parlamento Vasco para exigir que otras instituciones hagan algo para que se instalen más empresas en este ámbito y la verdad es que parece que no ha pasado casi nada en los últimos 10 años en los que ha gobernado EH Bildu en Hernani con mayoría absoluta. Bueno, solo se han instalado dos centros comerciales. Y nos quieren hacer creer que el desarrollo de esta zona tiene mucha importancia para ellos y en lugar de ponerse manos a la obra en conseguir que empresas se instalen en ese entorno, se van al Parlamento Vasco a vender lo de siempre: qué malo es EAJ/PNV».

La crítica a EH Bildu continúa. «A estas alturas los hernaniarras ya han abierto los ojos. El Ayuntamiento es copropietario de Estubegi (GA 07) y no hace nada para ponerlo en marcha, pero sí lo hace con una parcela de propietarios privados (GA 06). ¿Por qué?, ¿por qué Loire intentó crecer instalándose en Galarreta/Orona y no se lo permitió EH Bildu argumentando que no tenía cabida en un parque tecnológico y otra empresa del mismo grupo, con el dinero que se había destinado para que Loire creciera, se instaló en el parque tecnológico de Bizkaia y creó empleo y riqueza allí?, ¿por qué no se agilizan las respuestas a las empresas que se quieren instalar en Galarreta/Orona?. Creemos que EH Bildu está más interesada en seguir con la estrategia política de intento de desgaste de EAJ/PNV que en trabajar por Hernani».

«La falta de gestión en todo lo relacionado con las empresas es preocupante» afirma Amonarraiz y asegura que «con EAJ/PNV en el gobierno municipal ya se habrían instalado empresas en la zona del Parque Tecnológico de Galarreta, se habría encontrado una salida al conflicto del Área GA.06, se habría facilitado el desarrollo del Área GA 08 y en Estubegi (GA 07) se habría cambiado el sistema de gestión y se habría desarrollado. Hoy habría muchos hernaniarras trabajando a un minuto de sus casas y muchas empresas nuevas instaladas en nuestro pueblo. Esto lo saben todos los hernaniarras, pero lo que no saben es que, aunque estemos en la oposición, hemos mantenido contactos con el GV y con Esprilur porque creemos que entre todos tenemos que trabajar para buscar empresas que vengan a Hernani. Lo triste es que estas empresas se chocan con la realidad de EH Bildu y con la situación de saturación del departamento de Urbanismo. Las empresas no encuentran los problemas ni en el Gobierno Vasco, ni en el Parlamento, ni en la Diputación, los encuentran en el Ayuntamiento de Hernani». Traslada a los hernaniarras una pregunta para hacerles recapacitar: «¿Qué tienen en común por un lado Azpeitia (Corrugados) y Hernani (licencia de obras para la ampliación de papelera Zikuñaga, Loire en Galarreta, etc) y por otro Zamudio (sede del parque tecnológico de Bizkaia) y, por ejemplo, en Donostia (con el desarrollo de Eskuzaitzeta)?. En los dos primeros gobierna EH Bildu y en los otros dos EAJ/PNV».