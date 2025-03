Dura derrota del Hernani en Zubipe en la visita de un Vasconia que es colista

Parece que el primer equipo masculino del Hernani de fútbol ha elegido el camino más complicado. Inmerso en su mejor racha de la temporada ... tras dos victorias y dos empates en las cuatro últimas jornadas, recibe al colista, un desahuciado Vasconia, y los puntos se van de Zubipe en un encuentro en el que lo peor de todo fue dejar meterse al rival en el partido tras un inicio de los visitantes muy dubitativo. Los de casa comenzaron con ocasiones pero no las materializaron y a partir de ahí el Vasconia se fue asentando, llegando al área local y en los primeros instantes de la segunda parte, en un error claro de la zona central de la defensa, llegó el gol que le valdría a los donostiarras para llevarse de manera inesperada los tres puntos.

En esta ocasión el entrenador hernaniarra alineó a Julen, Ander Jiménez, Oier Ezeiza, Barri, Jota (Xemark), Leiza, Hugo Polo, Segura, Grinche (Luken), Manex Goikoetxea (Ibai Ezeiza) y Xabat. Lo cierto es que el Hernani no jugó un buen partido. Comenzó fuerte, con buen ritmo y llegando al área rival. De hecho, en el minuto 8 llegó la ocasión más clara con un lanzamiento de Segura al palo. De haber entrado, el partido habría cambiado totalmente. Poco después fue Manex Goikoetxea el que protagonizó una llegada con un lanzamiento que se fue al lateral de la red. Pero la aportación ofensiva del Hernani se quedó ahí.

Poco a poco el rival se fue asentando y acercándose a la meta del Hernani. El último cuarto de hora de los primeros 45 minutos fueron claramente del Vasconia, con hasta tres lanzamientos que hacían presagiar lo peor. La más clara fue una ocasión en el minuto 36 que saca el portero Julen.

De todos modos, se llegó al descanso con el empate inicial pero lo peor se vivió nada más ponerse en juego balón en la segunda mitad. Un lanzamiento largo que apenas revertía peligro fue muy mal defendido por la defensa hernaniarra y provocó que un delantero rival se quedase solo ante el meta hernaniarra. Gol y toda la segunda mitad para buscar remontar. Como no podía ser de otra forma, el Hernani reaccionó, aunque se acercó al área rival con más pundonor que cabeza. No llegaban opciones claras, hasta el tramo final donde el asedio sí fue constante. En los últimos minutos se multiplicaron las ocasiones, en las botas de Segura, Xemark y Hugo, algunas muy claras, pero el marcador finalmente no se movió.

Con este mal resultado el Hernani sigue decimocuarto, con el Beti Gazte y el Elgoibar a 3 puntos. Los dos sumaron uno en la pasada jornada. Deusto y Mondragon están dos puntos por encima en la tabla. Contra el primero de ellos juegan precisamente en la próxima jornada.