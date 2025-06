Doble competición este fin de semana para la trainera local 'Maialen'

J. F. M. hernani. Viernes, 27 de junio 2025, 21:32 Comenta Compartir

Este fin de semana, la trainera 'Maialen' competirá hoy sábado en San Juan de Luz (16.30 horas) y mañana domingo en Portugalete (11.45). Esta regata será retransmitida por ETB1.

En lo que se refiere al pasado fin de semana, se vivieron las primeras dos regatas. El sábado, 'Maialen' se estrenó en Astillero en la Liga ETE (Asociación de Traineras de Mujeres) -se clasificó sexto puesto- y el domingo en Pasajes San Juan obtuvo el séptimo lugar.

El entrenador Asier Ocón afirma que «el sábado anduvimos bien en la regata de Astillero. Hicimos bien nuestro trabajo. El domingo, en cambio, en Pasaia, no acertamos con la primera y última champa, perdimos un poco a nuestra remada y la embarcación no anduvo tan 'cómoda' como se pensaba. Sin embargo, estoy contento con el trabajo que realizaron las chicas los dos días. Todavía no están entrenando todas las remeras, así que poco a poco iremos conformando el equipo».

Por otro lado, en próximas fechas Hernani Arraun Elkartea, organizará un curso de remo dirigido a jóvenes de sexto curso de Educación Primaria y de ESO. Se desarrollará del 30 de junio al 4 de julio, en horario de 10.00 a 12.30 horas.