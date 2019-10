El División de Honor Regional de fútbol fue doblegado por el Amaikak Bat en Deba HERNANI. Viernes, 18 octubre 2019, 00:21

Nueva derrota del División de Honor Regional de fútbol, esta vez ante el Amaikak Bat de Deba, por un 2-0. Desde el club esperan que sea un paso hacia atrás para dar el impulso definitivo y así encadenar una racha de victorias.

El equipo como siempre salió bien al terreno de juego, encontrándose cómodo y creando ocasiones con tiros desde fuera del área y algún que otro saque de esquina o falta lateral. Los locales, sin embargo, al tener los extremos bastante veloces, cuando conseguían robar el balón en el centro del campo sin dudar ni un instante intentaban conectar con ellos. El Hernani no sufría con esa táctica, ya que despejaban muy bien los ataques de los contrarios. 0-0 al descanso y un partido disputado. El Hernani estaba contento con el trabajo que estaba realizando.

Pero a la vuelta del descanso cambió la situación. En los primeros 5 minutos, el Hernani tuvo varias ocasiones para ponerse por delante, pero sin embargo, fue el Amaikak Bat el que consiguió anotar el primero después de no haber defendido bien un saque de esquina. Algo muy inusual en el equipo de Munduate. Mientras intentaban revertir la situación pensando en los cambios que realizarían para dar ese plus al equipo, llegó el mazazo, 2-0 para el conjunto local.

El Hernani no se rindió y esa es la conclusión positiva que saca el equipo. Pero la parte negativa es que el Hernani no pudo transformar todas las ocasiones que generó, quedándose a cero el contador de los goles anotados. «Nos caemos para levantarnos y seguir, seguir y seguir trabajando hasta recoger nuestros frutos», aseguran desde el cuerpo técnico, porque «la dinámica de la semana está siendo muy buena».

Regional Preferente

El Regional Preferente del Hernani se tuvo que conformar con un punto ante el Roteta. Un punto que sabe a poco para el conjunto verdiblanco después de recibir un buen mazazo en el campo del Mundarro la semana anterior.

El Roteta se presentó en Zubipe con un sistema nada habitual en la categoría, con un 3-5-2. Aun así, no consiguió sorprender al conjunto local. Ya que éste salió con la misma intención de siempre, mover el balón de un lado para otro para descolocar al rival. Sin embargo, no lo consiguieron, ya que el exceso de toques y las pérdidas de los centrocampistas les condenaron. El Roteta estaba cómodo. Además, en el minuto 13 el Roteta, al aprovechar un mal rechace, consiguió anotar un fantástico gol desde casi 35 metros, 0-1 al descanso. Las cosas no pintaban bien.

Un cambio de mentalidad del equipo es lo que pedía el entrenador. Los jugadores captaron muy bien el mensaje, ya que dominó casi por completo el encuentro. Los cambios realizados, dándole entrada a Aiheko Olabide y a Jon Iraza, el Hernani consiguió hilvanar buenas jugadas y pasar la mayoría del tiempo en campo contrario, aunque no llegan a rematar. Pero no rindieron y el gol llegó del delantero Polaina. Un gol que se merecieron.