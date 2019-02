El División de Honor Regional no pudo sorprender y cayó ante el líder, el Anaitasuna Viernes, 1 marzo 2019, 00:23

Los chicos del División de Honor Regional, capitaneados por Aritz Lujanbio, no pudieron hacer frente al Anaitasuna y un 3-0 les condenó a irse con las manos vacías de Azkoitia. Un primer gol de rechace de los locales puso las cosas cuesta arriba. El segundo gol llegó de un balón mal despejado por el Hernani que el delantero local no perdonó. A partir de ahí, el Hernani trato de crear ocasiones de peligro, pero que no pudieron culminar en gol. La ocasión más clara la tuvo Berezi, pero sorprendentemente esta vez el balón no cruzó la línea de gol.

El tercer gol del Anaitasuna cerró el partido, dejando sin posibilidades de puntuar al Hernani. El partido era un gran aliciente para el equipo, ya que jugar en casa del líder y ganar podía ser un refuerzo anímico importante. Pero en el fútbol no se puede ganar siempre. El equipo trabajará duro para encarar el partido frente al Allerru, mañana, 16.30 horas, en Zubipe.

Liga Vasca femenina

Sabor agridulce para el equipo de Liga Vasca femenina capitaneado por Amaia Irastorza. Las chicas perdieron 3-2 también ante el Anaitasuna en el minuto 88 del encuentro.

Nada más empezar, en el minuto diez del encuentro, las locales marcaron el primer tanto en una jugada a balón parado. Sin embargo, las chicas de Ainitze Rodríguez y Ane Ibarburu supieron reaccionar y hicieron bastante daño con balones en largo a la espalda de la defensa de las de Azkoitia. Ainhoa Lizaso Lizaso estuvo a punto de marcar en una buena combinación de las verdes, pero finalmente el balón no entró y la delantera June Elizalde también tuvo tres ocasiones bastante claras. Siendo constantes llegó el golazo de Iñarra en el minuto treinta; la de Antiguo acertó con un exquisito movimiento que descolocó a la defensa, terminando con un trallazo a la escuadra. El segundo tanto de las verdes llegó a tan solo cinco minutos del primero, esta vez de Lizaso.

La segunda mitad también fue disputada por ambos equipos y de nuevo las verdes volvieron a causar peligro con ocasiones como la de Iñarra o Enire. Sin embargo, hubo que realizar algún cambio por lesiones de Irastorza y Mireia y la situación descuadró al equipo. Así llegó el segundo de las azkoitiarras en el ochenta y finalmente el tercero en el ocheinta y ocho que hundió a las verdes y cerró el marcador.