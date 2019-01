El División de Honor Regional de fútbol se sitúa en cuarta posición tras ganar en casa El División de Honor Regional se sitúa en cuarta posición en la clasificación general. / MARÍA Los verdiblancos se impusieron 5-1 al Hondarribia y se meten de lleno en la lucha de la zona alta JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 25 enero 2019, 00:24

Holgada victoria del División de Honor Regional, equipo dirigido por Alain Gerekaetxeberria, frente al Hondarribia, último clasificado. El Hernani consiguió que los tres puntos se quedaran en casa con un contundente 5-1 frente a un Hondarribia en caída libre.

El primer gol lo hizo, cómo no, Berezi, en el minuto 20 de partido. Diez minutos más tarde llegó un gol de Lizarazu, para que más tarde Elorza hiciera el tercero, sentenciando así el marcador antes del descanso. En la segunda parte, el Hernani no se relajó y tras el 3-1 volvió a la carga. Berezi hizo el cuarto y Pablo Olmos cerró el marcador con el quinto.

A pesar de enfrentarse al colista, el Hernani se mostró muy intenso y ordenado, no quería que hubiera ninguna sorpresa sobre el terreno. Tres puntos más que afianzan al equipo en los puestos más altos. El siguiente partido será frente al Bergara este fin de semana.

En cuanto al conjunto de Jon González y Haritz Otxotorena, el Preferente no tuvo fortuna el pasado fin de semana ante el Touring. Los hernaniarras perdieron 2-0 y los tres puntos se quedaron en Fanderia. Partido complicado en el que los hernaniarras saltaron con mucha fuerza al terreno de juego. Se esperaba un encuentro intenso en el que ambas partes se esforzaron para hacerse con la victoria, ya que no es demasiada la distancia que les separa en la tabla clasificatoria. A pesar de intentarlo y tener ocasiones de gol como la del pichichi 'Pantera', los de Errenteria se adelantaron en el marcador y nada pudo hacerse para remontar el 2-0 adverso.

Este fin de semana jugarán en casa ante el Vasconia. Será un partido esperado que los verdes afrontarán con mucha intensidad, ya que es otro de los conjuntos situados en los puestos más altos de la tabla y es conveniente seguir sumando puntos para acercarse a estos.

Por su parte, el Juvenil Nacional obtuvo un punto muy valioso e importante frente al Aurrera de Vitoria. El encuentro no tuvo el comienzo deseado para el equipo, ya que corría el minuto 22 cuando el árbitro decidió expulsar a Eñaut Apezetxea, en una decisión más que polémica. Esta acción de Eñaut generó, a su vez, una falta que los gasteiztarras aprovecharon para abrir el marcador. Pese a la expulsión, el equipo no se escondió y tiró de orgullo y amor propio y decidió ir a por el partido. Pudo aguantar así hasta el descanso, y a los cinco minutos de empezar la segunda parte, Zabala hizo el empate para los verdes. A partir de ahí, el partido estuvo muy igualado y el Aurrera de Vitoria sobre todo se mostró nervioso, no entendía cómo el Hernani con un jugador menos podía plantarles cara de esa manera.

El grupo sigue mejorando semana tras semana y se mantiene con este punto en los puestos de descenso. El siguiente partido será frente al líder, el Athletic de Bilbao, este fin de semana en Zubipe. Desde el CD Hernani hacen un llamamiento a la afición para que se acerque a Zubipe, ya que seguro que será un buen partido.

Liga Vasca femenina

Cuarto partido consecutivo sin perder de las chicas de Ainitze Rodríguez y Ane Ibarburu. Las verdes empataron 2-2 ante el Bizkerre en Getxo.

El equipo se desplazó a tierras vizcaínas con nuevas incorporaciones en la plantilla. Eider González y Sylvia Lasa subieron del conjunto Preferente al primer equipo y jugaron como titulares realizando un buen trabajo. Además, la capitana Amaia Irastorza volvió al terreno de juego tras un mes de baja por lesión en el tobillo.

Fue un inicio complicado, ya que las locales dominaron el encuentro en la primera mitad y así marcaron el primero en el minuto treinta y siete, tras un buen saque de esquina. Por su parte, la segunda mitad fue más favorable para las verdes, a pesar de que las de Getxo marcaran el segundo a tan solo diez minutos del inicio de la segunda parte. Las hernaniarras se hicieron fuertes y volvió a prender la llama de la esperada Leire Iñarrairaegi, que marcó el 2-1. La canterana del Eibar lleva tan solo tres partidos desde que aterrizó de Gotemburgo y ya se ha hecho con dos goles. De esta manera, el equipo siguió intentándolo y tras una buena jugada por la banda izquierda de la usurbildarra Ainhoa Lizaso llegó el empate que cerró el marcador.

A punto estuvieron de conseguir la victoria tras una exquisita demostración de la delantera June Elizalde, que al final no pudo acabar en gol. Maddi Muñoz sufrió un esguince de rodilla, aunque se espera una pronta recuperación de la donostiarra. Este fin de semana recibirán al Erandio a las 16.00 horas.