Derrota clara del División de Honor Regional ante el Tolosa DV HERNANI. Viernes, 5 octubre 2018, 00:22

Contundente y merecida derrota del División de Honor Regional, equipo capitaneado por Aritz Lujanbio, frente al Tolosa, 0-3. El Tolosa salió enchufadísimo en la primera mitad, generando continuamente peligro al conjunto hernaniarra. Además de ello, los visitantes demostraron tener un nivel de intensidad altísimo, lo que no supo hacer el Hernani.

A pesar del mal comienzo, el conjunto hizo autocrítica en el descanso y realizó una mejor segunda parte. El bloque actuó con responsabilidad y luchó hasta el final, pero nada pudo hacer ante un Tolosa que defendió en bloque los últimos 45 minutos de la segunda parte.

Seguro que el equipo ha sacado una gran lección de este partido y no vuelve a ocurrir lo sucedido. Están con ganas y deseando de que llegue el siguiente partido, para dar así la vuelta a las sensaciones vividas frente al Tolosa. Lo hará el domingo visitando al Aretxabaleta a las 16.30 de la tarde.

En cuanto al Juvenil Nacional, gran victoria del equipo dirigido por Unai Munduate frente al Aurrera de Vitoria. Dos goles de Xemark bastaron para sacar los tres puntos de Gasteiz. Tuvieron que luchar hasta el final, ya que el apretado marcador de 1-2 no permitió respiro alguno. El equipo local sigue en desarrollo, mejorando el bloque semana tras semana y convencido de la importancia del trabajo semanal. Además, está demostrando competir a un gran nivel los fines de semana. La siguiente visita, una de las más esperadas del año, será a Lezama. El equipo se medirá al Athletic Club de Bilbao mañana a las 15.30h. Seguro que le pondrán las cosas difíciles a los vizcaínos.

Por su parte, el Preferente perdió 3-2 el pasado sábado ante el Vasconia con goles de Navarro y Suko.

A pesar de que el partido fue disputado, los comienzos de las dos mitades no fueron fáciles. Los locales se adelantaron con un 3-0 en el marcador y resultó tarea complicada para el conjunto verde anotar dos tantos con los que cambiar el rumbo del partido. A pesar del esfuerzo y de estar a punto de conseguirlo, los hernaniarras no pudieron sobrepasar más la línea de gol y la sensación fue agridulce para los chicos. Por ello, uno de los objetivos primordiales del equipo es reforzar el juego y la confianza fuera de casa y poder así continuar sumando puntos no solo como conjunto local, si no como visitante. El sábado se enfrentarán en un nuevo duelo ante el Ostadar a las 18.00 en Zubipe.

Liga Vasca Femenina

El primer equipo femenino del club consiguió un gran punto fuera de casa el pasado sábado ante el Erandioko Betiko Neskak con un marcador de 1-1 en Vizcaya. A pesar de que el comienzo no fue tan favorable para las de Hernani, comenzaron perdiendo por un fallo que resultó ser un regalo para las contrarias, el conjunto verde destacó por el buen posicionamiento de las once jugadoras en el campo durante los noventa minutos de juego.

De esta manera, y tras insistir mucho, llegó el gol en una gran jugada con el remate de la goleadora y ya pichichi del equipo, Ainhoa Lizaso. Por su parte, la guardameta Maialen Fuentes sigue siendo el mayor rompecabezas para las contrarias, que no consiguen superar la barrera que crea bajo palos. Destacar también el trabajo de las jóvenes June Elizalde y Maitane Peciña.