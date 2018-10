El PNV cuestiona la lectura de EH Bildu de la encuesta encargada por el Consistorio

El principal grupo de la oposición, EAJ/PNV, se muestra muy crítico con la encuesta encargada desde el grupo de gobierno sobre la actual legislatura. «En relación al proceso de reflexión, contratación y establecimiento de parámetros de la encuesta, la tan cacareada por EH Bildu participación, una vez más, no ha existido. Nos enteramos que estaba en marcha cuando algunos hernaniarras nos lo dijeron».

Su portavoz, Andoni Amonarraiz, traslada que también les ha hecho recapacitar los resultados de algunas preguntas, como la centrada en qué partido político puede solucionar mejor los problemas. «431 personas (72%) han respondido que ninguno o que no saben/no contestan»; o ¿qué opinión se tiene sobre la oposición?. 274 encuestados (46%) no han sabido o no han querido responder. En la encuesta encargada desde el Ayuntamiento se cuestiona también sobre la intención de voto de los hernaniarras. «353 (59%) no opinan, 117 (19,6%) se decanta por la abstención y 236 (39,5%) no saben/no contestan». A la vista de los resultados desde el principal partido de la oposición se preguntan si «¿no será que, responder algo positivo de una formación diferente a EH Bildu o que la gestión municipal la puede hacer mejor que ellos o que se va a votar, por ejemplo EAJ/PNV, todavía hoy, genera miedo en Hernani».

En relación al tema de la participación, el portavoz de EAJ/PNV no entiende «cómo se puede afirmar que EH Bildu ha atinado o que son bastante conocidos los procesos participativos, si al haber preguntado a los 598 hernaniarras por 9 procesos, los conoce una media de 231 encuestados (38,6%) y sólo han participado en ellos una media de 27,5 personas (4,6%)».

Para terminar con el análisis que EAJ/PNV ha realizado de algunos puntos de la encuesta, han explicado su visión sobre el punto ' Valoración de la Acción de Gobierno (EH Bildu)'. No entienden que «200 personas puedan responder que saben cómo hacerlo, pero necesitan más tiempo. Desde EAJ-PNV nos preguntamos ¿cómo que más tiempo?. EH Bildu lleva 12 años en el poder de forma continuada y 8 con mayoría absoluta. Si no han hecho más es porque no han sabido o no han querido». Desde EAJ/PNV afirman que no comparten la lectura que de esta encuesta ha hecho EH Bildu. «Se ha vendido que Hernani es un pueblo en el que casi todo va bien y que sólo ellos tienen grandes apoyos. Los votantes de EAJ/PNV van a seguir confiando en nosotros y si esta encuesta busca que en las elecciones de 2019 cunda el desánimo y la abstención se mantenga o aumente para que EH Bildu, con sus 4.182 votos, siga teniendo mayoría absoluta, nosotros haremos todo lo que podamos para que todos los hernaniarras vayan a votar y participen en el proceso participativo más importante: las elecciones».