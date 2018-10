El PSE critica el «oscurantismo» del grupo de gobierno en el tema de la caída del puente HERNANI. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:19

El grupo socialista de Hernani solicitó, por escrito, una reunión urgente de la comisión de Servicios Públicos para informar sobre la situación de lo ocurrido recientemente en el puente del polígono industrial de Lastaola, «porque habían transcurrido varios días sin recibir por parte de EH Bildu ninguna información ni explicación al respecto», ha explicado el portavoz socialista, Ricardo Crespo.

Los medios de comunicación informaron que la Agencia Vasca del Agua inició la retirada de los escombros del puente y el Ayuntamiento estaba realizando el peritaje y hay un presupuesto de su demolición. Según critica Crespo, «no es de recibo que nos tengamos que enterar por la prensa y las redes sociales que se ha caído un puente en Hernani». El concejal dice que «es responsabilidad del Ayuntamiento el mantenimiento de sus infraestructuras y está claro que aquí algo ha pasado». Quiso destacar que esta zona tiene un riesgo significativo de inundación y, además, hay una intensa actividad industrial. Además, Crespo asegura que «esta situación nos ha generado dudas como desde cuándo lo sabían, qué medidas se han tomado, porqué ha ocurrido, si puede suceder en otros lugares...».

Ante estos hechos, los socialistas se han visto obligados a tomar la iniciativa «ante este ejercicio de oscurantismo y opacidad» y tienen muy claro que quieren arrojar luz donde EH Bildu no ha querido. Por eso, el pasado martes solicitaron por escrito la convocatoria urgente de la comisión donde se debía tratar. Tras esta petición, el mismo martes por la tarde el equipo de gobierno aprovechó una comisión de Hacienda para trasladar al resto de grupos políticos lo ocurrido. Según ha informado Crespo, «lo explicaron fuera del orden del día y cuando les pregunté sobre ciertas dudas que teníamos, como si el Ayuntamiento disponía de alguna clase de plan de revisión de sus diferentes infraestructuras, el alcalde me respondió que no, que las revisiones se realizan cuando se efectúan labores de mantenimiento como pintura y arreglos o si mediante una inspección ocular se entiende que está en mal estado». Tras esta respuesta, el PSE-EE considera importante contar con un plan de revisión de infraestructuras que se lleve a cabo cada ciertos años y que pueda servir para prevenir estas situaciones.