OH critica que no se haya comprado una barredora 100% eléctrica Cuestiona la voluntad ecologista del grupo de gobierno actual, al entender que «no puede caer en el gasoil» JUAN F. MANJARRÉS Domingo, 17 febrero 2019, 00:53

«Desde Orain Hernani nos es muy difícil entender muchas de las decisiones que este equipo de gobierno ha tomado, y toma, durante esta legislatura. La última incoherencia de EH Bildu Hernani ha sido la negativa a la adquisición de una máquina barredora 100% eléctrica, menos contaminante y más silenciosa». Con estas palabras se expresan desde el grupo municipal de Orain Hernani (OH) con respecto a una de las recientes decisiones del grupo de gobierno local.

«Un gobierno que aboga por el ecologismo, que parece defender políticas sostenibles y que con orgullo pasea su gestión medioambiental por el mundo, no puede caer en el gasoil una vez más. Si defendemos un pueblo más ecológico debemos demostrarlo con el ejemplo, y en esto el Ayuntamiento de Hernani tiene que ser un referente», señalan.

Pero critican desde OH que las actuaciones de este equipo de gobierno «nos dan un baño de realidad». Su idea del ecologismo «parece ser sólo para protestar contra la incineradora, o para colocar compostadoras, ¿y para todo lo demás qué?», se preguntan.

¿Tecnología insuficiente?

Las justificaciones del equipo de gobierno para la adquisición de una máquina barredora a gasoil, en vez de una 100% eléctrica, no les convencen «y no son ciertas». Remarcan que desde EH Bildu alegan que la tecnología no está suficientemente desarrollada, que no tienen la autonomía necesaria, que son más caras, que en Hernani solo hay dos barredoras y que es muy arriesgado comprar una eléctrica.

Desde OH entienden que el medio ambiente y el bienestar de las personas que viven en Hernani, «no debe medirse solo en términos económicos». Tienen claro que actualmente este tipo de maquinaria está «perfectamente desarrollada». Afirman que se puede comprobar en los ayuntamientos que gozan de los beneficios de haber adquirido este tipo de maquinas limpiadoras eléctricas, «algunos bien cercanos».

«Si se observan las especificaciones técnicas de algunos de los modelos, en cuanto a autonomía y capacidad, van sobradas. De hecho se asemejan mucho a lo que una maquina barredora de combustión fósil puede ofrecernos, salvo el ruido, que la 100% eléctrica es más silenciosa. Pero este equipo de gobierno hay cosas que no oye».

Van más allá al indicar que el hecho de que en Hernani solo haya dos barredoras «puede ser una de las razones por las que el pueblo esté tan sucio». Cuestionan si «¿acaso no es de sentido común invertir en maquinaria de limpieza para que nuestro pueblo esté más limpio, se contamine menos y se pueda vivir mejor?».

Desde OH entienden que apostar por la movilidad eléctrica «no es arriesgado, es inteligente y es una responsabilidad de este equipo de gobierno. Aprovechemos las oportunidades que nos da el 'Plan Integral del Gobierno Vasco sobre Movilidad Eléctrica para 2018-2020', que ofrece acciones subvencionadas concretas para incentivar la adquisición de vehículos y maquinaria eléctrica».

OH propuso que la barredora a adquirir fuera eléctrica o menos contaminante, «pero el rodillo de la mayoría absoluta de EH Bildu aplasta cualquier tipo de aportación o propuesta de los grupos de la oposición. Como siempre, este equipo de EH Bildu ya tiene decidido de antemano 'el qué, el cómo y el cuándo'», culminan.