El coro Goiz Eguzki y la Banda de Música actúan hoy con motivo de Santa Cecilia

J. F. M. Hernani. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Doble cita hoy por Santa Cecilia en Hernani, de la mano del coro Goiz Eguzki y de la Banda Municipal de Música. El primero saldrá a las doce del mediodía y se dejará ver por las calles de la localidad. La Banda actúa en los arkupes del Ayuntamiento desde las 12.30 horas. El concierto servirá también para reconocer los 25 años de trayectoria del percusionista Mikel Perurena en Hernaniko Musika Banda. Durante la actuación se interpretarán un buen número de obras, cerrando con 'The Clearing' y 'Quarter Master', ambas de Michael League