El Consistorio recibió ayer la visita de la activista palestina Dalia Nassar Luis Intxauspe, Dalia Nassar, Garazi Etxarri y Damián Pedrosa en el recibimiento que el Ayuntamiento le hizo ayer a la activista. / MARÍA La joven, miembro de Union of Palestinian Women Committees, está de gira por Europa para contar la realidad que se vive en Jerusalén MARÍA CORTÉS HERNANI. Martes, 6 noviembre 2018, 00:31

El Ayuntamiento de Hernani recibió ayer en el salón de Plenos a la activista palestina Dalia Nassar, miembro de la Union of Palestinian Women Committees. Tanto el alcalde Luis Intxauspe como los concejales Garazi Etxarri y Damián Pedrosa mostraron su alegría al recibir la visita de Dalía, ya que, como explicó el propio Intxauspe, «es un honor tenerte aquí como palestina y como mujer feminista que está luchando por los derechos de las mujeres árabes».

Dalia, muy agradecida con el recibimiento en el Ayuntamiento, aseguró que «todos los seres humanos deberíamos estar unidos ante las injusticias» y explicó que «estoy muy contenta de estar en el País Vasco, en Hernani, y que podáis conocer la situación que vivimos en Jerusalén».

El Ayuntamiento le hizo entrega de unos obsequios a Dalia Nassar y el alcalde se comprometió a firmar un escrito apoyando la causa palestina.

Anexión ilegal

La fundación Mundubat en colaboración con European Coordination of Committees and Associations for Palestine y con financiación de la Unión Europea y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo ha organizado esta gira por Europa que ayer visitó la localidad.

Al cumplirse el 50 aniversario de la anexión ilegal de la ciudad de Jerusalén, la fundación Mundubat lanza la campaña 'La otra Jerusalén' denunciando la ocupación israelí de Jerusalén este, así como la falta de nación de un 'Jerusalén unificado'. Con esta campaña se busca, como explicaron ayer, «promover el conocimiento de la realidad de vulneraciones de derechos humanos y discriminación que sufre la población palestina bajo ocupación israelí y la movilización para demandar que la Unión Europea actúe para exigir el estricto cumplimiento del derecho internacional por parte del Gobierno de Israel respecto al estatus de Jerusalén y el respeto de los derechos humanos de los palestinos».