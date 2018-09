Concierto teatralizado esta tarde participando los coros Goiz Eguzki y Ozenki El concierto teatralizado 'Cantores y cantoras' se podrá disfrutar esta tarde en Biteri. Dará comienzo a las 19.30 horas en la sala principal de la Casa de Cultura y participa Zelanda Antzerki Taldea MARÍA CORTÉS HERNANI. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:25

Esta tarde, a las 19.30, Biteri será testigo del concierto teatralizado que ofrecerán el coro Goiz Eguzki, Zelanda antzerki taldea y la colaboración de Ozenki abesbatza. Según han detallado los organizadores «la obra se sitúa hacia el año 1870 en un pueblo del valle navarro de Baztan y en ella se narra la historia de un enfrentamiento entre dos hombres del pueblo, Brutus Jauna y Musikeitor. Al señor Brutus le gustaría tener una buena voz. Observa que las mujeres del coro del pueblo admiran la voz grave de los barítonos, pero a él no le fue dado el cantar bien. Por ello prohíbe cantar juntos a hombres y mujeres. Violento, como es él, amenaza con la espada a quien se atreva a desafiarle. Los cantores y cantoras no lo entienden, pero tienen miedo y le obedecen. Pero lo que no sabe el señor Brutus es que en el coro hay una soprano que con sus malas artes puede cambiar la situación».