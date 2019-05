Concierto especial de Kantuz abesbatza esta tarde en La Milagrosa Actuación del año pasado del coro en el Kantuz Eguna. / MARÍA El coro hernaniarra, bajo la dirección de Igor Arroyo, quiere dedicar esta actuación a sus colaboradores y socios JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Sábado, 4 mayo 2019, 00:22

A las siete y media de la tarde la capilla de La Milagrosa acogerá un concierto del coro hernaniarra Kantuz Abesbatza. Como otros años, será una actuación especialmente dedicada a sus colaboradores y amigos con motivo de la celebración del Kantuz Eguna.

Bajo la dirección una vez más de Igor Arroyo y con la colaboración del pianista Javier Pérez, los miembros del coro interpretarán el repertorio elegido para la ocasión que es el siguiente: 'Largo', 'Sanctus', 'Gabriel' s Oboe', 'Moon River', 'The pink panter' y 'Let the river run'. También se escucharán en el apartado 'The sound of music' temas como 'Sonrisas y Lagrimas', 'Mis cosas favoritas', 'El Caballero Solitario', 'Do, Re, Mi...', así como varias canciones inspiradas en motivos vascos con los temas 'Bihotz bat', 'Ku, Ku', 'Gau eder bat' y 'Penak'. Tampoco faltará el tema de Mikel Laboa 'Baga, Biga, Higa'.

Además de la actuación de esta tarde, Kantuz Abesbatza tendrá otras citas musicales este mes de mayo. Si el pasado abril ofreció un concierto de música sacra en el que dieron protagonismo al compositor Gabriel Urbain Fauré (Francia, 1845-1924), con su 'Réquiem, op. 48', esta misma actuación la repetirán este mes en dos iglesias diferentes. El sábado que viene, 11 de mayo, los hernaniarras estarán en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Orio, y el 25 de mayo en la de San Vicente de Donostia, todas ellas a las 20.00 horas. «Queremos mostrar al público el trabajo realizado durante estos meses», señalan desde Kantuz.