La compra hasta la puerta de casa en Hernani

JUAN F. MANJARRÉS hernani. Jueves, 26 de marzo 2020, 00:53 | Actualizado 08:02h. Comenta Compartir

Algo bueno tenía que aportar la grave crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial. Uno de ellos, sin duda alguna, es la llegada de una labor solidaria y desinteresada con las personas que más lo necesitan en estos momentos y que en la mayoría de los casos son personas ya de una avanzada edad.

Son muchos los municipios en los que la actuación de los volunatarios está tomando un peso específico y en Hernani se ha concretado a través del grupo de autogestión Urumea Herri Gunea, que se reúne en el edificio de la antigua ikastola Urumea, en las cercanías del Paseo de los Tilos. Pronto se dieron cuenta que la situación iba a ser complicada para muchos hernaniarras y comenzaron a trabajar.

Uno de los problemas que puede haber hoy en día a la hora de organizarse es la obligación de evitar las relaciones personales y sociales para ayudar a que el famoso Covid-19 no se expanda. Ante ello ha habido que echar mano de las nuevas tecnologías y vía whatsapp se ha podido ir dando forma a un grupo de colectivos que quiere facilitar el día a día a las personas de Hernani que lo puedan necesitar en esta complicada época que nos ha tocado vivir.

«En cuanto se declaró el estado de alarma sanitaria vimos que se iba a dar una necesidad, sobre todo entre las personas mayores a la hora de hacer la compra, pero también se quiere dar servicio a otras que tengan dificultades a la hora de sacar sus animales a la calle o para cuidar niños de 3 a 10 años cuando sus dos progenitores no estén en el domicilio. Es por lo que decidimos comenzar a dar los primeros pasos», señalan desde el grupo de voluntarios.

En este caso no se puede decir dicho y hecho, ya que hay que dar unos pasos intermedios. Puestos en contacto con el Ayuntamiento se ha decidido asegurarlos y entregarles una acreeditación, lo que ha llevado su tiempo. En esa acreditación aparece el sello del Ayuntamiento, para que los usuarios no tengan dudas a la hora de reconocer que se trata del grupo de voluntarios de Hernani.

Contagios

Qué duda cabe que este servicio nace en gran medida para ayudar a personas mayores que vivan solas, para facitarles sobre todo la realización de sus compras. Se evita con ello, además, que tengan que salir a la calle y puedan contagiarse, siendo un grupo de claro riesgo en esta crisis. «Cuando comenzó la crisis vimos que era un servicio que desde las instituciones no se iba a dar y entonces se decidió moverse». La respuesta de la ciudadanía hernaniarra ha sido excelente, con unas 90 personas ya apuntadas como voluntarios, aunque en principio se va a comenzar trabajando con un nucleo duro de 25. Hay que recordar que el contacto para ofrecerse como voluntario es el 663 473045 (vía whatsapp) y que las personas que vayan a solicitar la ayuda pueden usar dos vías: 691 651850 (whatsapp) y 690 145760 (conexión telefónica). Tienen claro que el trabajo principal que tendrán que llevar a cabo es el de realizar las compras a las personas mayores o acudir a las farmacias en busca de medicamentos. Eso no quita para que puedan tener que afrontar otro tipo de labores para personas que no sean tan mayores, como puede ser el caso de sacar animales de compañía a la calle de personas que ellos no lo puedan hacer o bien el cuidado de niños pequeños.

Algo con lo que tendrán que tener cuidado los voluntarios es con las medidas necesarias para evitar contagios en el contacto con los mayores. «Se han establecido unas medidas que tenemos que tener muy en cuenta, como el hecho de no acercarse demasiado a ellos, el uso de mascarillas y guantes, y también vamos a contar con geles desinfetantes que han sido cedidos por algunas farmacias del municipio», indican.

