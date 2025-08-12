Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los coros Umore Ona de Goizueta y Ozenki de Ereñotzu participando el pasado domingo en las Auroras en las calles de Goizueta. LAURI

Hernani

La comarca mira ya a las fiestas de Goizueta

Comienzan mañana, con txupinazo a las 12.00 horas, con alta presencia siempre de vecinos de Buruntzaldea

Juan F. Manjarrés

hernani.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:10

Un año más las fiestas del municipio navarro de Goizueta se convierten en una referencia para vecinos de la comarca de Buruntzaldea, principalmente para los jóvenes. Son muchos los que se desplazan hasta allí para disfrutar de un programa festivo que echará a andar en la jornada de mañana. El txupinazo será a las doce del mediodía.

De todos modos, como toda fiesta patronal que se precie hoy en día, en Goizueta también ha habido actividad previa para ir calentando motores, y además con protagonismo anual de hernaniarras. Los miembros del coro Ozenki todos los años acuden hasta la vecina localidad navarra para participar, junto al del Umore Ona de Goizueta, en las denominadas Auroras. Hay que recordar que Ozenki tiene su base en Ereñotzu. Los dos coros, que tienen una excelente relación, recorrieron las calles de Goizueta el domingo desde las ocho de la mañana, ataviados de rojo y blanco, para ir cantando canciones en distintos rincones del municipio navarro. Lo cierto es que, un año más, vivieron una jornada muy bonita. Esta práctica, justo antes de sanjuanes, también las llevan a cabo pero en las calles de Hernani. Por lo tanto, a Ozenki le tocaba devolver la visita.

Lo dicho, mañana mismo se pondrán en marcha las siempre esperadas fiestas de Goizueta. Se celebrará el denominado Gazte Eguna y dentro de él el txupinazo será a las 12.00, con salida también de gigantes y cabezudos. Antes, a las 10.00 horas, saldrá ya a la calle la txaranga Irumaitia. La apertura de la txozna será a las 12.30 y desde las 14.30 horas la Ikastola acogerá una comida popular de jóvenes. La tarde llegará cargada de actividades, comenzando con juegos para niños desde las 17.00. A las 18.30 los jóvenes tomarán nuevamente el relevo con la salida de la Peña junto a la txaranga Igandea, acudiendo todos de rojo y blanco como marca la tradición.

El txupinazo de jóvenes se vivirá mañana a las 20.00 horas, con el bingo de Goittiki media hora después. Por la noche será el turno del baile, con Gabezin desde las doce, además de dj en la txozna y una nueva salida de la txaranga Igandea.

