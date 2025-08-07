Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Citas un viernes al mes hasta que finalice el año

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29

'Hartu kalea!' dio comienzo el 6 de junio y esta primera experiencia está prevista que se alargue hasta la finalización de este 2025. Con un viernes al mes, todavía quedan por delante, además de la de hoy, cuatro jornadas más dentro de una iniciativa que incide en la peatonalización y tiene la mirada puesta en la potenciación del sector comercial local. En septiembre se vivirá la celebración el día 12 de la Fiesta del Comercio. Luego, el 10 de octubre se integrará dentro de la Semana del Bacalao, a la del 14 de noviembre se le ha denominado Personal shopper y 12 de diciembre se ofrecerá un ambiente navideño.

