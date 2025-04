Cita de la Universidad Dual Europea en Galarreta

Juan F. Manjarrés Sábado, 5 de abril 2025, 20:15 Comenta Compartir

Mondragon Unibertsitatea, en su sede en Galarreta, ha acogido el desarrollo del II Congreso de la Universidad Dual Europea, EU4Dual, que la universidad con sede en Hernani lidera desde su puesta en marcha en 2023 gracias a su liderazgo en formación dual en el Estado y en Europa, que ofrece desde 1966. El objetivo de esta Alianza Europea es mejorar la calidad de la educación superior europea mediante la formación dual y poder responder a los desafíos del continente y del mundo. El congreso celebrado en Hernani ha tratado los principales proyectos y avances que se han producido este año en todo el mundo en cuanto a economía verde, el futuro del trabajo y la educación superior dual. Para ello, se han expuesto los 51 mejores trabajos desarrollados en esas temáticas.

La cita ha tenido lugar en el EKO campus de Galarreta de Mondragon Unibertsitatea en Hernani durante todo un día, para acudir al día siguiente a la Universidad de Estía en Bidart (Francia).

En el congreso se han dado cita alrededor de 300 personas entre investigadores, estudiantes (de ellos, 130 de 21 países) y profesores. Los asistentes han expuesto los mejores 51 estudios y proyectos llevados a cabo en el ámbito en las temáticas seleccionadas este año y han participado en conferencias y mesas redondas sobre la realidad de la educación dual en la actualidad.

Algunos de los proyectos que se han expuesto han sido, en el eje del Futuro del Trabajo, la industria inteligente, la industria 5.0, la producción digital, la calidad del trabajo y el empleo, y la automatización industrial. Dentro del bloque de la economía verde ha acogido los mejores proyectos en el ámbito de la crisis energética, la economía de bajas emisiones, la economía circular, las energías renovables y la eficiencia de recursos. Por último, los trabajos sobre educación superior dual han versado sobre las políticas de implementación de la formación dual en distintos países, la relación de la formación dual con las empresas, un análisis sobre el desarrollo de la educación dual en España, el nuevo paradigma de la educación dual en el Estado o la empleabilidad, algunos de ellos desarrollados por la Fundación Bertelsmann, entidad colaboradora de Mondragon Unibertsitatea en formación dual.

La alianza europea para impulsar la formación dual de excelencia en el continente echó a andar hace dos años. Desde entonces el impulso de universidades europeas y otras instituciones ha dado lugar a la puesta en marcha de actividades como proyectos de investigación, el intercambio de estudiantes, investigadores y profesores, así como la celebración de conferencias y jornadas que permitan avanzar en la educación dual. Desde un plano académico, la alianza ha permitido la creación de la Universidad Dual Europea, que en septiembre de 2025 impartirá su primera formación. Concretamente, el Máster Europeo Conjunto en Ingeniería de Fabricación Digital y Sostenible, que se impartirá indistintamente en cuatro universidades que forman parte del consorcio y que los estudiantes podrán seleccionar por semestres y especialidades. La oferta se ampliará en el curso siguiente con otros dos másteres y un programa de doctorado y con otros dos másteres más en el curso 2027/2028.

La Alianza Universitaria Europea está formada por 9 universidades de Alemania, Finlandia, Austria, Francia, Hungría, Croacia, Polonia, Malta y España, muy comprometidas con sus respectivos entornos industriales y que han puesto en marcha sus propios modelos de formación dual. Concretamente, EU4Dual está compuesta por Duale Hochschule Baden-Württemberg (Alemania), Mondragon Unibertsitatea (España) FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Austria), Savonia UAS (Finlandia), ESTIA Institute of Technology (Francia), Neumann János Egyetem (Hungría), PAR University College (Croacia), Malta College of Arts, Science and Technology (Malta) y Koszalin University of Technology (Polonia).

Todas ellas, «instituciones académicas de educación superior fuertemente comprometidas con los entornos empresariales ubicados en las regiones en las que están implantadas (altamente industrializadas)», donde han desarrollaron sus propios modelos de educación cooperativa o dual en los que los alumnos combinan periodos de aprendizaje práctico en empresas y organizaciones con otros de aprendizaje académico.

Mondragon Unibertsitatea es pionera en formación dual, modelo de alternancia estudio-trabajo que ofrece desde 1966, «líder en Euskadi y en el Estado» señalan desde el propio centro universitario. En la actualidad, el 60% de las titulaciones de Mondragon Unibertsitatea -12 grados y 14 másteres universitarios-, son duales, y el 30 % del alumnado estudia en el modelo dual. La universidad impulsará el modelo dual los próximos 5 años, y para 2028, prevé que la mitad de su alumnado sea dual.