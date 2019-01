Cierre de la muestra sobre migración dentro la memoria histórica Una de las imágenes que recoge la exposición, en la que se puede observar el Hernani de 1961. La exposición se encuentra ubicada en Biteri kultur etxea y es la última de las actividades dentro de estas jornadas JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Sábado, 5 enero 2019, 01:19

Biteri ha estado acogiendo en las últimas fechas las jornadas centradas en la memoria histórica. Si hace doce meses se centraron en la mujer de Hernani, ahora lo han hecho en la migración. Concretamente en los movimientos migratorios que se produjeron en el municipio y todo Euskal Herria en los siglos XIX y XX. La realidad es que ha permitido observar las dos caras de la migración. Si en el XIX fueron muchos los vascos que partieron de su tierra en busca de una vida mejor a otros lugares, principalmente a Suramérica, en el siglo XX, durante la época franquista principalmente, lo que se hizo fue recibir a gente de otros lugares que llegaron a Euskadi precisamante para eso, para tener la oportunidad de disfrutar de una vida mejor.

Hoy precisamente se cierra la última de las actividades centradas en la memoria histórica. Se trata de la exposión que durante distintas fechas se ha podido ver en Biteri kultur etxea, con una gran número de imágenes que dejan ver la realidad de la migración en la localidad. La muestra, además, está acompañada por un buen número de datos. Una exposición que está siendo muy interesante para todos los que la han visitado hasta el momento, en la que se pueden ver imágenes antiguas. Además de contemplar la realidad de la migración en el municipio, se puede observar en algunos casos el importante desarrollo urbanístico que ha tenido Hernani, con la creación de un buen número de zonas nuevas. No hay más que observar la imagen que acompaña el artículo para constatarlo.

«El Hernani que somos hoy en día no se puede entender si no conocemos lo que sucedió con esos movimientos migratorios. No seríamos los mismos sin tener en cuenta la gente que se tuvo que ir a otros países, ni tampoco sin entender el movimiento migratorio que desde distintos puntos trajo nuevas personas a Hernani en el siglo XX», señalaba en la presentación de estas jornadas la concejal de Cultura, Koro Etxeberria.

Se ha querido «mostrar que la migración está ahí. No se trata de un fenómeno nuevo, siempre se ha dado y se sigue dando, pero sí hemos querido dar a conocer lo sucedido en este apartado en Euskal Herria y Hernani en los dos siglos citados».

Para ello se han organizado una serie de actos. Las jornadas han tenido por título 'Hernanitik Hernanira migranteak' y ha permitido poder asistir a dos intersantes conferencias, la citada exposición y una obra de teatro relacionadas con el tema.