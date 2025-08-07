El Casco Histórico se vuelve a cerrar al tráfico para una nueva jornada de 'Hartu kalea!'

Juan F. Manjarrés HERNANI. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27 Comenta Compartir

Aunque sea el mes de agosto, un periodo especialmente parado en Hernani, la iniciativa 'Hartu kalea!' no quiere fallar a su cita con los hernaniarras y hoy vivirá una nueva jornada, antes de la bonita convocatoria que se ofrecerá el 12 de septiembre, cuando tenga lugar la gran fiesta del comercio local. Hay que recordar que 'Hartu kalea!' se desarrolla un viernes al mes y supone el cierre de la zona del Casco Histórico para uso exclusivo de los peatones, además de distintas actividades que suele llevar anexas. Se generarán cinco espacios distintos entre las 10.00 y 15.00 horas.

En esta ocasión y siendo agosto, la cita llega con un peso menor de actos. Realmente, tal y como informan desde la asociación de comerciantes y hosteleros de Hernani, Berriak, hoy se centrará exclusivamente en el cierre del Casco, la decoración especial de las calles y la organización del sorteo especial de 100 euros entre ciudadanía.

'Hartu kalea!' se puso en marcha en la jornada del 6 de junio con la organización de un día intenso que contó con práctica deportiva y el desarrollo de un interesante desfile de moda en Andre Kalea. Contó con una alta asistencia de hernaniarras, con la participación como modelos de vecinos del municipio y la presentación de temporada de establecimientos de la localidad. 11 establecimientos locales participaron entonces en el desfile, con la presentación a cargo de Joseba Olagarai, todo animado por la DJ Leire Moreno.

El Ayuntamiento de Hernani y la asociación de comercio y hostelería Berriak están detrás de la iniciativa 'Hartu kalea!', con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la experiencia comercial en el casco urbano de Hernani. De junio a diciembre, un viernes de cada mes, las calles del Casco están libres de circulación motorizada a partir de las diez de la mañana.

«Fomentar el pequeño comercio local es una de las líneas prioritarias de este Ayuntamiento, ya que creemos que es el mejor modelo para nuestro municipio y nuestra ciudadanía», indican desde el Consistorio. Para ello entienden que hay que analizar la actividad comercial de forma integral, «teniendo en cuenta la actividad comercial, el urbanismo y las relaciones sociales».

«El objetivo de esta iniciativa es activar la vida y actividad comercial del Casco, la principal arteria comercial de Hernani, mejorando la movilidad y la seguridad ciudadana a la vez y para ello», afirman desde la asociación Berriak.