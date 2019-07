Cálida bienvenida a los niños saharauis Responsables municipales dieron la bienvenida a los cinco niños saharauis y a sus famlias de acogida en el Ayuntamiento. / MARÍA Representantes del Ayuntamiento recibieron a los pequeños que pasarán el verano en Hernani y a sus familias de acogida MARÍA CORTÉS HERNANI. Sábado, 20 julio 2019, 00:28

Jadya Brahim Salem Hanafi, Hayat Salma Bad, Fatma Mohamed-Moulud, Mansur Moh-Ali Moh Ahmed y Said Ahmed Moh Salem, es decir, los cinco niños saharauis que pasarán estos meses de verano en Hernani, ya están aquí. Este año, como explicaban desde el Ayuntamiento, «hubo problemas con cerca de 2.000 visados de los niños a nivel de todo el Estado y por eso en el caso de Hernani algunos de ellos llegaron a finales de junio y otros el pasado día 12». Pero lo dicho, para celebrar que ya todos están en Hernani y como todos los años, ayer tuvo lugar una recepción de bienvenida para los pequeños y sus familias de acogida.

De los cinco niños que estarán estos meses en la localidad, dos de ellos, Moh Ahmed y Said Ahmed Moh Salem, lo hacen por primera vez y juntos en la misma familia, la pareja formada por Marta y José Ignacio que también es primeriza en esta experiencia. «Siempre habíamos querido probar y lo hemos hecho por partida doble este año. Lo hacemos con mucha ilusión, es un gesto de solidaridad, que sabemos que no resuelve el problema, pero es nuestra pequeña aportación», detallaba Marta.

En estos primeros días, «muy intensos», la pareja trabaja por comunicarse con los dos pequeños, «que no hablan nada de castellano ni euskera, pero nos vamos entendiendo». Entre las primera curiosidades, José Ignacio comentaba ayer que «no están muy acostumbrados a las aglomeraciones de gente y no lo llevan muy bien. Así que intentamos salir y disfrutar en lugares que no estén llenos de personas».

En el acto de bienvenida que quiso dar el Ayuntamiento a los pequeños, también aprovecharon para agradecer la labor que realizan las familias, ya que como comentó el alcalde, Xabier Lertxundi, «sin estas familias de Hernani sería imposible que los niños pudieran pasar el verano aquí», añadiendo que «deseamos que los niños disfruten de Hernani, de todas las actividades en las que van a participar. Vemos que les han regalado la camiseta de fútbol del Eibar, pero que sepan que en Hernani también tenemos muchos deportes y pueden pasárselo en grande».

Tras las palabras del alcalde, todos disfrutaron de un pequeño almuerzo en la sala contigua al salón de Plenos del Ayuntamiento donde los pequeños pudieron además de comer y beber, jugar con el resto de sus amigos saharauis y hernaniarras, bailar, cantar y hasta enseñar a colocar los pañuelos tradicionales del Sáhara. Los cinco pequeños estarán en la localidad con sus familias de acogida hasta el próximo 23 de agosto.