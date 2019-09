Un buen triunfo en Lesaka para empezar Instante del partido femenino de Liga Vasca ante el Erandio Betiko Neskak. / MARÍA El División de Honor Regional ganó en su debut a domicilio por 2-3 tras ir con tres goles de ventaja JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:15

Vuelve el fútbol a Zubipe y a los campos de Gipuzkoa. Ilusión y optimismo es lo que se respira en el vestuario del primer equipo masculino del CDH después de terminar bajo mínimos, tanto de fuerza como de ánimo, la temporada pasada. Año nuevo, vida nueva. Eso es lo que ha hecho el club, realizando varios cambios en el área técnica, reforzándose con jugadores traídos desde otros clubes y, lo más satisfactorio, dándole un empujón a la cantera verdiblanca subiendo a cuatro jugadores. La etapa se ha iniciado en el pequeño municipio de Lesaka, donde el equipo se ha enfrentado al Beti Gazte, formación que siempre ha dado trabajo al conjunto hernaniarra.

Y no podía haber empezado de mejor manera, ganando 2-3 en Lesaka y trayendo los tres puntos a los aficionados. Un gol tempranero de Bittor Loran dio tranquilidad al equipo en los primeros 20 minutos, además de disponer de más ocasiones para ampliar el marcador. A medida que pasaba el tiempo, Beti Gazte se encontraba más cómodo haciendo daño por el interior, pero por suerte no tuvieron la eficacia suficiente para marcar ningún gol.

Lo mismo se puede decir del comienzo del segundo tiempo, donde el Hernani consiguió anotar su segundo gol. Resaltando las palabras del nuevo entrenador Unai Munduate, «fueron los mejores minutos del equipo» y es cuando consiguieron el 0-3. No obstante, a pesar de parecer tenerlo todo controlado, el Beti Gazte, sacando su carácter, consiguió anotar sus dos goles, pero no fueron suficientes para remontar el resultado tan adverso que se les había puesto. Gran triunfo del Hernani.

El estreno del Preferente masculino en casa no fue como se predecía. A pesar de tener el control del balón, no supieron darle el ritmo que en los entrenamientos se suele ver y no pudieron materializar ninguna ocasión. Sin embargo, el Dumboa Eguzki aprovechó un error del conjunto verdiblanco para anotar el 0-1. Llegados a la segunda parte, en cuanto a actitud, el Hernani no paró de intentarlo mientras el Dumboa decidió seguir encerrado atrás. Así hasta recibir un penalti y transformar en gol después de haber fallado y haciéndose con el rechace. Visto como estaba el partido, se trata de un punto satisfactorio y el equipo está decidido a seguir sumando y ganando y haciéndose respetar como un buen segundo equipo de la localidad.

El Liga Juvenil Nacional sufrió otra derrota frente a un duro rival, el Danok Bat. El 2-1 final en el marcador dejó con un mal sabor de boca al equipo ya que durante un largo tramo del partido vio posible sacar algún punto en tierras vizcaínas. El tanto que abrió el marcador para los verdes fue de Zaldua. Con este resultado el equipo no ha sumado punto alguno todavía, pero las sensaciones son buenas, a todos los rivales les está costando ganarles. El siguiente duelo del equipo será frente al Aurrera de Vitoria, el sábado a las 18.30 en Zubipe.

El estreno del Liga Vasca femenino no fue el que todos deseaban. Las chicas cayeron derrotadas por un 0-1 frente al Erandio Betiko Neskak, en un partido muy disputado. Las de Hernani hicieron un partido serio, en el que se notó el trabajo realizado durante la pretemporada. Además, hubo combinaciones en las últimas líneas de campo que generaron gran peligro en la portería contraria, lo que hace pensar que se celebrarán muchos goles este año. El siguiente partido del equipo será frente al Barakaldo, el sábado a las 17.30 en Barakaldo.