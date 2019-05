EH Bildu repite mayoría absoluta y Xabier Lertxundi será el nuevo alcalde Una persona emite su voto en la Haur Eskola. / JUANFER La cita electoral del domingo cambia muy poco el panorama del Ayuntamiento, con un refuerzo de los dos partidos nacionalistas JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Martes, 28 mayo 2019, 00:24

En la noche electoral uno de los rivales de EH Bildu reconocía que «parece que no hay manera de que no consigan mayoría absoluta en Hernani». Pues la verdad es que parece que no la hay. Tras dos legislaturas encabezadas por Luis Intxauspe, le tomaba el relevo Xabier Lertxundi, se pasaba de 17 a 21 ediles en el Consistorio, pero algo se repitió y no es otra cosa que la clara supremacía de EH Bildu. Nueva mayoría absoluta al lograr 4.631 votos, 449 más que hace cuatro años. Supone que EH Bildu podrá gobernar en solitario con 11 ediles. EAJ/PNV, que ha sido el que más ha subido en número de votos (571 más), es la segunda fuerza con 6 concejales. Elkarrekin-Podemos es tercero con 2 ediles y el PSE con otros

2 completarán la Corporación municipal.

Por lo tanto, poco cambia en el reparto de poderes dentro del Ayuntamiento. Xabier Lertxundi será el nuevo alcalde de Hernani y hace una valoración muy positiva. «Hemos subido en votos y creo que es fruto del trabajo de los últimos años. Pese a haber aumentado el censo electoral en casi 500 personas, se ha mantenido el apoyo», remarca. Deja claro que «no nos obsesiona la mayoría absoluta y era difícil conseguirla. Siempre hemos trabajado con otros partidos y también lo haremos ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido siempre intentar sumar apoyos y en muchos casos han

LAS FRASESXabier Lertxundi EH Bildu «No nos obsesionaba la mayoría absoluta, seguiremos hablando con todos los grupos» Andoni Amonarraiz EAJ/PNV «Hemos subido. Seguiremos en la oposición sin perder la moral» Jaione Aristregi Elkarrekin-Podemos «Con la mayoría de EH Bildu hay un mal resultado, peor de lo que esperábamos»

sido los demás los que no han querido sentarse con nosotros».

Tras remarcar que la gente «nos sigue apoyando», la intención es la de trabajar por todos, «independientementede a quién se haya votado. Cuanta más gente se vea reflejada en nuestro proyecto mejor». Lo que está claro es que el amplio respaldo de las urnas les permite mantener las líneas generales de actuación que se han dado en los últimos cuatro años, aunque «habrá nuevos proyectos también en nuestro programa».

Andoni Amonarraiz ha repetido como candidato de EAJ/PNV. «Hernani ha hablado y ha decidido estos resultados. Subimos en todas las citas electorales y seguiremos en la oposición, pero sin perder la moral». Reconoce que no esperaban una nueva mayoría absoluta de EH Bildu. Los números son parecidos. «Seguirán igual por que el pueblo les ha dado mayoría y, además, 5 ediles repiten. Siempre se tiene la esperanza de un cambio de actitud, pero ya lo iremos viendo durante la legislatura». Sí valora de forma positiva la «fantástica subida de votos que hemos tenido», pero se muestra triste de que vuelva a haber mayoría absoluta «viendo como la utiliza. No es la mejor situación. Confiamos que en esta legislatura el gobierno vaya por otros derroteros».

Elkarrekin-Podemos ha sido la tercera fuerzan con 1.248 votos. Jaione Aristregi no duda en señalar los resultados como «muy malos. Peor de lo que esperábamos. La mayoría de EH Bildu perjudica al pueblo. A la oposición nos esperan otros cuatro años sin pintar nada». Tiene claro que en lo que respecta a su partido, «no hemos cumplido lo que pensábamos. La mayoría es malísima, una continuación de lo que ha habido esta legislatura. El gobierno no nos dejará hacer nada». Tiene claro que no se esperaban los resultados que se han dado. «Pensábamos que iba a estar más discutido por lo que nos decía la gente en la calle».

El PSE ha sido la cuarta fuerza más votada, con 1.235 votos. Su candidato, Ricardo Crespo, se muestra «relativamente contento. Hemos subido en votos. Hay un voto colindante de Podemos con el nuestro y hemos recuperado terreno». No esperan algún cambio de EH Bildu al tener mayoría absoluta. «Seguirán con la misma política que hasta ahora, harán lo que quieran», subraya Crespo.