EH Bildu cree que la moción del PNV ataca los acuerdos por la convivencia El alcalde, Luis Intxauspe, en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el resto de miembros de EH BIldu / MARÍA El equipo de gobierno en su totalidad se reunió ayer para dar sus explicaciones tras lo ocurrido en el último Pleno MARÍA CORTÉS HERNANI. Sábado, 23 marzo 2019, 00:14

«En estos últimos años se ha trabajado mucho en torno a la convivencia. Se ha creado una dinámica positiva en la que hemos participado todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Hernani. Y durante todo este tiempo hemos tenido acuerdos y desacuerdos en las mesas de negociación. Hasta para llegar a esos acuerdos hemos tenido que trabajar previamente esos desacuerdos iniciales, que han sido muchos, pero lo hemos hecho de manera interna, sin hacerlos públicos», comenzaba explicando Luis Intxauspe en la rueda de prensa a la que acudió junto al resto de ediles que completan el equipo de gobierno de EH Bildu de Hernani. Según el alcalde, «actos como el de la colocación de la piedra en Ave María o el trabajo encargado a Aranzadi en torno a las vulneraciones de los derechos humanos y los textos que conjuntamente leímos en ambas intervenciones son fruto del acuerdo trabajado entre todos», cosa que, según Intxauspe, «en ningún momento ha sucedido con la moción presentada en el último Pleno por EAJ/PNV, que apoyó el resto de la oposición».

En este sentido, EH Bildu cree que es una completa «irresponsabilidad política lo que sucedió con esta moción. Un intento claro de jugada electoralista que no queremos pasar por alto. La moción ha roto la filosofía con la que llevamos tiempo trabajando. Ya que en cualquier lugar del mundo profesionales en temas de Memoría Histórica o reparación de la convivencia siempre se habla de que el pilar fundamental es llegar a acuerdos», añadiendo que «en esta moción que el PNV decidió que tenía que presentar, sin nuestro consentimiento, hay conceptos que no podemos tolerar. En el trabajo de investigación realizado por Aranzadi se ha cifrado en 416 el número de víctimas en la localidad. Y por eso creemos que el sufrimiento no puede medirse, no hay niveles de mayor o menor sufrimiento. Por eso, por nuestra parte, como EH Bildu, reconocemos a todas las víctimas, también las de ETA, y les mostramos nuestro respeto, protección y condolencias».

Reconocimiento

Desde EH Bildu han querido dejar muy claro que «ni la moción presentada por el PNV ni el hecho en sí de presentarla era algo que acordaramos conjuntamente. Y el camino para la paz y la convivencia no puede pasar por mostrar los desacuerdos entre partidos».

Por eso, de cara al futuro, EH Bildu «seguirá trabajando y dando pasos hacia adelante en el reconociendo a todas las víctimas. Con los datos de Aranzadi ya tenemos la cifra de las víctimas en Hernani, un pueblo que ha sufrido mucho. Ahora nos toca trabajar para saber cómo reparar ese daño, cómo hacer el reconocimiento por igual de todas esas víctimas».