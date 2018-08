«Es EH Bildu quien no ha atendido la petición de estudiar todos los sistemas de recogida de residuos» Según el PNV, «sin asentar la pared vertical de la cantera de Santa Bárbara no se va a poder aprovechar todo el espacio de la base». El PNV critica las últimas afirmaciones del alcalde en relación a temas como el PaP, la mesa del txotx, el futuro de la cantera o la rehabilitación de barrios como Karabel y Etxeberri JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:58

El portavoz de EAJ-PNV, Andoni Amonarraiz, ha querido trasladar la sorpresa de su partido, en especial de los concejales, al leer las respuestas del alcalde de Hernani en la entrevista que este periódico le ha hecho recientemente. «En relación al Puerta a Puerta, fue la Izquierda Abertzale (ANV) quien, en 2009, tomó la decisión política de poner en marcha el PaP, quien tiró a la basura 6.000 firmas de hernaniarras que pedían un referéndum sobre el sistema de recogida de residuos, quien mintió con el coste de puesta en marcha y con el coste del servicio, es quien, ahora (EH Bildu), miente con los datos de recogida al no tener en cuenta los dos millones de kilogramos que desaparecen de Hernani cada año, y es EH Bildu quien no ha atendido la petición que, durante años, le ha hecho EAJ-PNV de Hernani, dirigida a estudiar todos los sistemas de recogida de residuos y los resultados reales, y así sacarlo de la contienda política. Esta cantidad demuestra que hay muchísimos hernaniarras que no utilizan el PaP, y de los que lo utilizan, muchos lo hacen porque no tienen más remedio», detalla Amonarraiz.

Tampoco comparten desde el PNV lo que dice el primer edil en relación a la 'Mesa del Txotx', «da la sensación que quiere delegar la responsabilidad de EH Bildu en dicha mesa. En ella se habla de los problemas y se hacen propuestas, pero quien decide qué acciones se ponen en marcha y qué acciones no, es EH Bildu».

Andoni Amonarraiz aclara, además, dos cuestiones, una relacionada con la cantera, y otra con la ejecución de las segundas fases de rehabilitación de Karabel y Etxeberri. «En relación a la cantera, sabemos hace más de 8 años que no se va a conseguir realizar el proyecto que se hizo en la legislatura 2003-2007, con EAJ-PNV como responsable del mismo. Se ha ido dejando y hoy, 10 meses antes de las elecciones, se inicia un proceso participativo en el que EH Bildu ya ha decidido que se puede actuar en la cantera, pero que no se va a asentar la pared vertical. Eso quiere decir, que no se va a poder aprovechar toda el espacio de la base», asegura.

Asimismo, añadió que «y en relación a Karabel y Etxeberri, tenemos que decir que los proyectos y las primeras fases se hicieron en la legislatura 2003-2007, estando EAJ-PNV en el gobierno municipal y al frente de la concejalía de Obras Públicas. Han tardado 11 años en hacer las segundas fases».

Los jeltzales quieren dar a conocer que «otra de las características de la Izquierda Abertzale en las últimas legislaturas ha sido la de llenar el Ayuntamiento de asesores y amigos, y si esto no fuera suficiente, crear nuevos puestos y no se han ocupado con concursos públicos».

La convivencia

Por último, y en relación a la convivencia, quieren puntualizar que «el alcalde de Hernani se sigue acordando solo de los presos del pueblo y que solo cuando el alcalde se acuerde y mencione sin ningún rubor a las víctimas de ETA, como mínimo, con la misma exigencia de reparo que hace al solicitar que se cumplan los derechos de los presos, se podrá decir que la tan mencionada convivencia empieza a visualizarse. Así es como EAJ-PNV ve la convivencia y cómo debería actuar el alcalde de todos los hernaniarras».