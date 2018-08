Barrenetxea IV luchará ante Urriza por seguir en el Torneo Kutxabank

Comienza hoy en Galarreta la segunda jornada y el tercer partido de la liguilla del Torneo Kutxabank de remonte, y lo hace como nadie lo esperaba, con un duelo entre Urriza y el hernaniarra Barrenetxea IV tras perder ambos el primer partido.

Los dos eran favoritos en sus respectivos partidos de la primera jornada, pero perdieron ante Uterga y Endika. Eso les coloca en una situación muy delicada, ya que el perdedor del partido tendrá serios problemas para meterse en semifinales y dirá adiós definitivamente a la final directa como primero de grupo.

Y entre Urriza y Barrenetxea, el que está en serios problemas es el zaguero hernaniarra, ya que sumó un punto en su derrota ante Endika y necesita sumar al menos un punto más para llegar con las posibilidades intactas a la última jornada. Si no suma, quedaría a expensas de que en el duelo entre Uterga y Endika uno de los dos no sume ningún punto, y si suma uno que sea Uterga quien lo haga y no Endika. Pero esos son conjeturas y primero hay que jugar el partido de mañana. Urriza cada vez que sale a la cancha es el favorito indiscutible, pero ya se vio en la primera jornada que los favoritismos muchas veces no dan la victoria. Los partidos hay que jugarlos y ganarlos en la cancha y no en los pronósticos previos. Hasta ahora los dos partidos disputados han sido preciosos, igualados y con mucha emoción. Los tanteos han sido altos y se vio que el nivel es parejo entre todos. Ni siquiera Urriza se puede relajar.

Además, en alguna ocasión el hernaniarra le ha puesto en dificultades al pamplonés. Ambos disputaron la final de hace dos años y han jugado en los últimos tiempos muchos partidos uno contra otro, aunque siempre con victoria para Urriza. El último choque lo jugaron el pasado mes de enero con motivo de la final del Master, donde Urriza dejó en 19 a Barrenetxea.

