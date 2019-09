Barrenetxea elige pelota de bote vivo para la final de mañana Endika Barrenetxea en primer plano en la elección de material desarrollada en el frontón Galarreta. / MAIALEN Los dos remontistas se mostraron contentos en la elección de material que tuvo lugar en el frontón Galarreta EL DIARIO VASCO HERNANI. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:55

El seis veces campeón del individual denominado Torneo Kutxabank, Javier Urriza, y el finalista en dos ocasiones, el hernaniarra Endika Barrenetxea, se citaron en el frontón Galarreta de Hernani para elegir el material, o en el argot bélico las armas, para la final que les enfrentará mañana sábado en el mismo escenario.

Ambos veteranos, y sabios en estas lides, separaron las pelotas o el material que piensan que más les conviene. El primero en saltar a la cancha fue el defensor del título, Javier Urriza. Lo hizo a las 12.30 horas en punto y tras probar diferentes pelotas en doce minutos ya había separado las tres correspondientes. Su botillero, Seve Arcelus, le acompañó en la elección y le ayudó dando recomendaciones.

El delantero de Pamplona separó tres pelotas ya usadas el año pasado, donde dos pesaban 127 gramos y una era de 130 gramos. Las tres del mismo tipo.

Le cogió el relevo el hernaniarra Barrenetxea IV sobre las 12.45 horas. El zaguero fue algo más rápido, entre nueve y diez minutos, y su elección fue diferente. Dos pelotas eran usadas incluso el año pasado y una de este año. Dos pesaron 130 gramos y una de ellas pesó 127 gramos.

Después comparecieron ante los medios, primero para sacarse las fotos de rigor y después para responder a las preguntas de los periodistas.

El primero en hacerlo fue Urriza, que jugará de colorado. Será su octava final y espera calarse la séptima txapela. El material le convenció. «Había de todo y los dos hemos encontrado lo que buscábamos. No había material excesivo, a él le gusta la pelota con mucha salida por su forma de jugar, pero dentro de un orden encontramos lo que buscábamos».

Sobre el tipo de partido que se puede encontrar mañana Urriza fue claro. «Un encuentro complicado y de rachas. Viendo cómo me jugó en la liguilla espero un partido similar donde tratará de variarme el juego, el saque, arriesga y trata de acortar el tanto. La verdad que es incómodo y trataré de estar concentrado y que las rachas sean más largas a mi favor».

Barrenetxea

El hernaniarra Endika Barrenetxea tenía muy claro que material separaron ambos contendientes. «Me he quedado muy a gusto con lo que he encontrado. Había mucho y variado para poder elegir. Los dos nos hemos decantado más por pelotas del año pasado. Las tres suyas son del 2018 y las mías dos eran de ese año y una nueva de este año. Las mías son nobles, de costura fina y de bote vivo. Las de Javi me han parecido dos muy buenas, de bote, y la otra me ha parecido que era distinta. Es normal, nunca sabes cómo transcurrirá el partido y para poder cambiar el juego coger una más lenta es buena idea».