Barrenetxea IV ante Endika, hoy en Galarreta en el Torneo Kutxabank

Hoy entra en juego en el Campeonato Kutxabank de remonte el hernaniarra Barrenetxea IV, que se medirá a Endika Urrutia, superviviente de las dos eliminatorias previas, a partir de las 16.00 horas, en Galarreta.

Endika Barrenetxea y Endika Urrutia cierran así la primera jornada de la liguilla del Torneo Kutxabank. Los dos zagueros tienen muchos recursos para jugar en la pelea individual, pero en los últimos tres años Barrenetxea ha conseguido mejores resultados, por lo que partirá como favorito. A favor de Endika está el rodaje, viene de ganar dos partidos previos, y, a pesar de los problemas en el gemelo derecho de la pierna, ha demostrado estar con juego y con golpe fresco.

Los duelos entre Endika y Barrenetxea IV son duros, como lo demuestra el último disputado en el Individual de 2015, donde Barrenetxea ganó por 30-28. Eso sí, en los cuatro anteriores había ganado Endika. Eso ya es indicativo de que será un duelo igualado.

El zaguero de Hernani aseguró que el año pasado salía de una lesión que le tuvo bajo, pero este año buscará sorprender en el torneo.

Precisamente el que ha dado la primera sorpresa, en el primer partido de la liguilla, fue Uterga, que ganó a Urriza, máximo favorito, 27-30. Uterga se impuso a Urriza con merecimiento, con el mismo resultado de la última derrota del campeón de Pamplona. Urriza no perdía desde enero de 2016, y en aquella ocasión lo hacía ante Uterga, en la final del Máster, por 27-30.

El partido tuvo dos partes. En la primera, Urriza acertó más con el saque y llevó el partido encarrilado, a pesar de que Uterga le seguía de cerca. En la segunda parte, Uterga fue quien acertó con el saque y Urriza perdió confianza con el primer pelotazo y el marcador dio la vuelta.

El encuentro fue duro y se vieron tantos peloteados y grandes defensas de Urriza y potentes remates de Uterga. Tras un inicio muy igualado, Urriza puso la primera diferencia a su favor. Uterga estaba bien en el peloteo y eso le ayudó para acercarse, pero el campeón no estaba por la labor de dejarse atrapar y volvió a escaparse. Parecía que había puesto la directa y que no se le iba a escapar el triunfo, pero empezó a tener problemas con el saque. No acertaba a cruzar, y sumado a alguna falta de saque, Uterga comenzó a conectar buenos dos paredes. Del 20-14 se pasó a un 20 iguales gracias a tres tantos en dos paredes y dos de saque. Un fallo del de Doneztebe hizo que Urriza mantuviera la delantera. La ventaja colorada era de dos tanto, pero una nueva racha azul hizo que se escapara 23-27. Tres saques seguidos fueron la clave. Urriza recortó la desventaja, pero la tercera falta de saque resultó fatal y la cuarta le condenó a la derrota.