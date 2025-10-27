Balonmano de primer nivel en Hernani con la final de la Copa de Euskadi

Juan F. Manjarrés hernani. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Mañana miércoles a partir de las 19.30 horas el polideportivo de Hernani acogerá la final de la Copa de Euskadi sénior de balonmano, que enfrentará a Irudek Bidasoa Irun y Amenabar Zarautz ZKE.

Se cobrará una entrada simbólica de 3 euros a los adultos y se espera, viendo la entidad y tradición de ambos contendientes, que ambas aficiones acudan en masa y llenen el graderío del polideportivo.

De esta forma, HET sigue con su afán de atraer y visualizar balonmano de calidad y eventos importantes al municipio, ahora que el club está en un momento dulce con casi 200 fichas deportivas en su haber y donde los técnicos y entrenadores de la entidad deportiva hernaniarra siguen tecnificándose con la Federación para responder a la gran demanda de balonmano que hay en la localidad.

Desde el club balonmano local, organizador de este importante evento, quieren invitar a todos los estamentos de la entidad, jugadores, entrenadores, directivos, colaboradores y patrocinadores, a asistir y apoyar con su presencia este importante evento para el balonmano vasco.

«La celebración de esta final en Hernani es un orgullo para nuestro club y para nuestra localidad. Representa una oportunidad para mostrar la pasión, el compromiso y los valores que caracterizan al Hernani E.T.», señalan desde el club hernaniarra. De la misma manera, animan a que el mayor número posible de jugadores y jugadoras asista vistiendo la camiseta o sudadera del Hernani, «para llenar las gradas de nuestros colores y mostrar el orgullo de pertenecer a nuestro club».

Durante la temporada regular de liga también se intentará que alguna fase final de competición en el que esté implicada alguna de las escuadras hernaniarras de diferentes categorías aterrice en el polideportivo. Pero eso será con la temporada más avanzada y, de momento, la final de la Copa de Euskadi, el evento más importante donde sólo están implicados los equipos vascos, se presenta como una pequeña 'delicatessen' a nivel deportivo.