El Ayuntamiento de Hernani denuncia «hasta ocho» agresiones racistas «contra personas de origen magrebí» en Sanjuanes

Hace más de una semana que finalizaron las fiestas de San Juan, pero tras los incidentes ocurridos, sobre todo, en la madrugada del 23 al ... 24 de junio, desde el Ayuntamiento de Hernani han querido realizar una valoración de lo sucedido. Para ello se han dado cita este jueves en el Ayuntamiento el alcalde Xabier Lertxundi y el concejal Aitor Huizi. Lertxundi ha confirmado que «en fiestas también se han producido varios ataques racistas. La noche del 23 al 24 de junio se produjeron serios disturbios a raíz de los mismos. Los hechos que tuvieron lugar esa noche demuestran especialmente que hubo comportamientos racistas. De hecho, aunque en un principio se creía que se habían producido tres incidentes, desde el Ayuntamiento hemos podido confirmar que se produjeron un total de seis a lo largo de la localidad. Y en los seis casos se puso en el punto de mira a personas de origen magrebí».

El alcalde de Hernani ha explicado que esa media docena de casos del primer día no han sido los únicos registrados durante Sanjuanes. «Se ha tenido conocimiento de otros dos, incluso en los que se han regristado personas heridas, una de ellas la mañana del 24 cuando se conducía a coger su vehículo». El Ayuntamiento también ha informado de que tiene constancia de que se ha producido una agresión sexista.

El primer edil ha lamentado que «solemos afirmar que las fiestas suelen ser un espejo de nuestra sociedad. Desafortunadamente, en los Sanjuanes de este año hemos podido observar algunas actitudes que se están dando en estos momentos en nuestra sociedad. Hernani no es el único municipio en el que tenemos que lidiar con este tema, pero lo vivido durante las fiestas exige que se tenga en cuenta, no debemos mirar hacia otro lado y tenemos que iniciar un proceso de reflexión basado en la convivencia y en el respeto mutuo». Desde el Ayuntamiento son conscientes de que «estos hechos no son exclusivos de Hernani, que el problema es general. Pero debemos trabajar el tema, sin caer en bulos o desinformación que corrieron como la pólvora esos días y que solo sirvieron para generar más tensión en el municipio».

Mesa Multidisciplinar

Lertxundi ha asegurado que «desde hace meses estamos trabajando sobre estas situaciones desde diferentes perspectivas. Respondiendo a la preocupación que se está extendiendo en la localidad, el Ayuntamiento de Hernani potenciará esta labor y promoverá diferentes espacios para tratar el tema. Para ello, se contratará asistencia externa especializada en materia de convivencia y se constituirá, entre otros, una mesa multidisciplinar con el objetivo de dar respuesta a la situación desde diferentes perspectivas. Se definirán los problemas y se diseñarán respuestas concretas para su solución. Todo ello, con el objetivo de reforzar la cohesión local y fortalecer la comunidad».

Sobre los aspectos positivos de las últimas fiestas, el concejal Aitor Huizi ha agradecido «a las comisiones de Fiestas y de Txosnas, a las asociaciones y al personal que han hecho posible los Sanjuanes, así como a la ciudadanía que ha salido a disfrutar de las fiestas en respeto. Todos ellos han sido el punto positivo de las fiestas de Hernani».

«La convivencia está muy lejos», dice el PNV

Desde la oposición, EAJ-PNV asegura que «la convivencia está muy lejos todavía», señalando que «no sólo hay que conseguir la convivencia entre personas de diferentes razas o religiones, también entre los que piensan de forma diferente y quieren mejorar nuestra sociedad». En palabras del portavoz de EAJ-PNV, Andoni Amonarraiz, «en Hernani, además de los hechos que ya se han comentado ocurridos el primer día de las fiestas, ha habido otros comportamientos que nos han parecido terribles y las queremos exponer. En primer lugar, nos referimos a los gritos a favor de ETA cuando la Ertzaintza evitaba que se linchara a la policía local y a las personas que protegían; en segundo lugar, a los cánticos, en los gigantes y cabezudos, de unos niños y niñas, de alrededor de 10 años, '¡pin pan pun, Zipaio el que no vote'! y, por último, a las pancartas de presos de ETA colgadas en el Kaxko y las pegatinas de presos en el pecho de los gigantes». Para los jertzales es evidente que «estamos en el siglo XXl, año 2025, ETA desapareció en 2011, en Hernani hemos estado trabajando por la convivencia desde 2014 hasta 2022 y vemos que hay sectores que no han avanzado nada. Es especialmente sangrante que niños y niñas canten consignas, que no saben que significan, que se les han transmitido personas que no han avanzado y que están llevando a estos niños a crecer con consignas de odio», señaló Amonarraiz.

La asociación AMHER Sos Racismo, por su parte, ha mostrado du «preocupación por el número elevado de agresiones racistas que se han dado durante el mes de junio en Hernani. Sólo el hecho de que hubiera habido una agresión ya lo hubiéramos considerado grave». La respuesta que se ha dado por parte del pueblo y de diferentes colectivos para denunciar y visibilizar los hechos «nos parece positiva», ya que con muy poco tiempo, se han realizado reuniones, tres concentraciones y diferentes comunicados e intervenciones en medios de comunicación señalando que «no vamos a admitir este tipo de actos en Hernani». Para Amher, «el problema es grave y nuestra intención es seguir trabajando en el tema. Por lo tanto, animamos a las personas agredidas a venir a la asociación para poder hacer una relatoría de las agresiones sufridas y convocamos a la población y agentes locales de Hernani a seguir articulándonos para trabajar y que Hernani sea un lugar seguro y digno para todas las personas que lo habitamos independientemente de cual sea nuestra situación u origen».

Desde la asociación son «conscientes de que en verano nuestro modo de vida cambia y que incluso algunas personas no se encontrarán en el pueblo, por ello creemos conveniente reunirnos a partir de septiembre, eso sí, en la medida de nuestras posibilidades, os pedimos cuidarnos entre todas y estar atentas a cualquier tipo de discriminación o violencia. La oficina de AMHER estará abierta por las mañanas prácticamente todo el verano, por lo que cualquier testimonio y o propuesta que nos queráis hacer estaremos dispuestas a escucharos»-