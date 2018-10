«Ayudé en la Lilatón y me gustó mucho» Miércoles, 10 octubre 2018, 00:16

Naroa es una persona con discapacidad intelectual que se encuentra integrada en Atzegi y que se ha decantado por trabajar como voluntaria en eventos. Una adelantada, por tanto, a lo que busca Atzegi con esta nueva campaña, que no es otra que la de que los discapacitados intelectuales puedan participar en labores organizativas como voluntarios. «Yo estuve como voluntaria en la Lilatón y me gustó mucho. Tuve que entregar agua y bebidas isotónicas a los participantes», señala Naroa en Atsegindegi, una experiencia «que me gustaría repetir. Igual en una lilaton pero en otro lugar».

Si algo tiene claro Naroa es que lo que más le apetece es ayudar a las personas que tienen especiales dificultades para moverse, «sobre todo a personas invidentes». Naroa, pese a sus dificultades intelectuales, es una persona muy activa. Además de trabajar, disfruta sobre manera realizando deporte, como su partipación en clase de zumba y bailes latinos.