Las ayudas para la pobreza energética contarán con 60.000 euros más El Ayuntamiento ha decidido aumentar la partida hasta los 434.500 euros, en una medida consensuada JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Martes, 25 septiembre 2018, 00:25

La situación de muchas personas debido a sus bajos ingresos es especialmente complicada, hasta el punto de tener serios problemas a la hora de pagar los recibos de la luz y el gas. Es la denominada pobreza energética y a ella hay un buen número de hernaniarras que no escapan. Esta situación afecta de manera especial a las personas mayores de 65 años y, dentro de las mismas, a mujeres viudas.

Para hacer frente a esta situación, desde el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha decidido aumentar en 60.000 euros la partida para luchar contra este tipo de pobreza, llegando hasta los 434.500 euros. Se trata de una medida que ha sido consensuada con el recientemente formado Consejo de Mayores, cuyo trabajo comienza a dar sus frutos.

Es una situación muy difícil la que viven muchas personas. En muchos casos se trata de mujeres viudas que viven solas y que cuentan con unos ingresos bajos, que no llegan a la pensión mínima establecida. En algunos casos, aquellos o aquellas que lo han solicitado cobran un complemento por medio de la RGI a través de Lanbide, pero en otros casos el desconocimiento les lleva a no solicitarla. Es en ese marco en el que se prestarán estas ayudas por parte del Consistorio. Desde Lanbide sí se ha facilitado el listado de personas que perciben esa RGI, pero el Ayuntamiento no puede acceder al grupo de personas que cumpliendo los requisitos no la han solicitado. En este caso serán ellos los que deberán dirigirse a Servicios Sociales.

En el caso de las personas que perciben RGI y gracias al listado facilitado desde Lanbide, recibirán una carta desde el Ayuntamiento para analizar cada caso de manera individualizada y ver si les corresponde recibir una ayuda económica para pagar la luz y el gas.

Medida «oportuna»

Hay que tener en cuenta que el 70% de las personas que se encuentran en esta situación precaria tienen 65 años o más, por lo que el colectivo de mayores es el que más se ve afectado por esta medida. «Creemos que es una iniciativa muy importante ya que hay personas que lo están pasando realmente mal», señalaban ayer desde el propio Consejo de Mayores. «Es una medida buena y oportuna, aunque hay que tener en cuenta que muchas personas mayores desconocen que existen este tipo de medidas y hay que llegar a ellos también».