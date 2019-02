Atleta en el club Urumea en su juventud Miércoles, 20 febrero 2019, 00:18

Esta artista que nació en Ávila llegó a Hernani siendo muy pequeña, aunque en la actualidad reside en Donostia. Como curiosidad, además de su afición por la pintura y las manualidades, «que me sirven para tener mi momento y relajarme», Tere cuenta que «cuando era joven me gustaba mucho el atletismo y formé parte del Club Urumea. Tengo varias marcas que logré sobre todo siendo juvenil y en pruebas de larga distancia. De hecho, tengo la mejor marca en esta categoría en la modalidad de maratón y creo que la conservaré de por vida, ya que ahora no permiten participar en los maratones con esas edades», bromea Tere.