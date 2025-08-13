Arano se viste de largo para vivir la fiesta de San Roke este sábado

Un año más siguiendo la tradición el pueblo de Arano celebrará este sábado, 16 de agosto, la festividad de San Roke. Como ya es ... costumbre, la centenaria ermita que venera al Santo se quedará pequeña para acoger a toda la gente que acude a la Santa Misa procedente de poblaciones limítrofes.

La presencia del txistu en Arano el día de San Roke viene desde los tiempos en que los recordados txistularis hernaniarras Antsorena y Zubillaga acudían andando desde Hernani para animar la fiesta.

10 15 horas. Concentración de txistularis en Herriko Plaza.

10 30. Salida de los txistularis hacia la ermita de San Roke y recibimiento a los asistentes en la misa al son del txistu.

11 00. Misa en la ermita en honor del Santo.

11 45. Una vez finalizada la misa, pikoteo-amaiketako, al lado de la ermita, animado por los txistularis. A continuación kalegira por el pueblo.

14 30. Comida popular en el Konsejupe y homenaje a Modesto Lasa Sarasola.

17 30. Fin de Fiesta con el 'Agur Jaunak eta Andreak'.

Después de muchos años sin la presencia del txistu en esta fiesta, fue el txistulari hernaniarra Antonio Intxausti 'Txobito' en el año 1970, quien retomó la costumbre con el apoyo de Joxan Ruiz. 'Txobito' comenzó acudiendo junto a jóvenes txistularis de Hernani. Con los años el número de músicos fue aumentando y año tras año acuden txistularis de diferentes lugares para participar en la fiesta.

Este año lo harán los llegados desde Hernani, Goizueta, Leitza, Getaria, Pasaia, Areso, Berastegi... aportando alegría y música a este día.

Modesto Lasa Sarasola

Asimismo, este año se rendirá homenaje al txistulari de Areso Modesto Lasa Sarasola por los muchos años que lleva colaborando en esta fiesta. Modesto Lasa, además de ser un destacado txistulari, fue durante muchos años Presidente de Euskal Etxea de México y entre otras distinciones fue nombrado Cofrade de Honor por la Cofradía de la Sidra Tolare de Hernani.

A las 14.30 horas se celebrará una comida popular en el Konsejupe Jatetxea. El que quiera participar deberá apuntarse llamando al citado Konsejupe de Arano. El ambiente durante toda la jornada será, un año más, excepcional.