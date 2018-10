Aprobado al gobierno, pero con matices Luis Intxauspe presentó los resultados obtenidos de la encuestra realizada por Aztiker. / MARÍA El equipo de gobierno ha querido dar a conocer los resultados obtenidos de una encuesta, a 600 hernaniarras, que realizó en mayo Aztiker MARÍA CORTÉS HERNANI. Martes, 23 octubre 2018, 00:32

Con el objetivo de «conocer las preocupaciones de la ciudadanía y el nivel de conocimiento y valoración de los hernaniarras de las políticas que se llevan a cabo en la localidad por parte del Ayuntamiento», el equipo de gobierno ha querido hacer público los resultados obtenidos de una encuesta que en el mes de mayo realizó Aztiker.

Según se desprende de los resultados de la encuestra realizada a 600 personas mayores de edad, residentes en Hernani, tanto mujeres como hombres, de diferentes edades y zonas del municipio, es que «la ciudadanía valora positivamente la acción del gobierno. La juventud es la que mejor considera las políticas municipales y el sector más crítico es el grupo de personas entre 30 y 44 años», explicaba el alcalde Luis Intxauspe, al tiempo que añadía que la gestión de los servicios sociales, la participación y las políticas de igualdad reciben la mejor puntuación. Mientras que las acciones con respecto al impulso económico y el empleo son las que peor valoran. «Esto está muy unido con el conocimiento, ya que las políticas sociales son muy conocidas, mientras que la mayoría de personas desconocen los proyectos relacionados con el desarrollo local de la economía que se llevan a cabo en Hernani y en la comarca de Beterri-Buruntza».

Volviendo a los datos de la encuesta, la falta de aparcamiento, los problemas derivados del txotx y la gestión de los residuos son los temas que más quejas despiertan entre los encuestados. «También se han dado propuestas relacionadas con la creación de más plazas para aparcar, mejorar el transporte público (para reducir el uso del coche), hacer cumplir las normas de manera más severa para garantizar el descanso vecinal...» y en lo que respecta a los residuos, «las quejas se centran en la suciedad, porque no se recibla correctamente, y se nos pide más control y mejor gestión», recalcan.

Aztiker propuso a los encuestados varios temas que debían puntuar su importancia del 0 al 10. «Con respecto a la valoración general, el 56,8% le da una valoración muy buena (el 80,4% de los jóvenes); las personas entre 18 y 29 años puntúan al gobierno con un 7,2 y los de 30 a 44 años son los más críticos, dando un 6,2». Desde el equipo de gobierno hacen hincapié en que «el 48,4% cree que el gobierno actúa de manera honesta; el 45,1% le otorga capacidad para gestionar y la valoración menor es para su capacidad para llegar a acuerdos».

Intención de voto

En la encuesta realizada el pasado mes de mayo también se planteaba a los hernaniarras preguntas relacionadas con su intención de voto. «Se les preguntó a qué partido votaron en el año 2015, si es que votaron, y a qué partido votarían si las elecciones fueran ya», explicaba Luis Intxauspe. En este sentido, en los datos mostrados por Aztiker, un 76% de los que hace 3 años votaron a EH Bildu lo volverían a hacer, así como un 68,5 % repetiría con su voto al PNV, un 74,1% a Orain Hernani, otro 56 % a otros y un 84,9% volvería a abstenerse.

Según explicó el propio alcalde Luis Intxauspe, «la razón de que el PSE-EE no aparezca en estos datos es que los resultados obtenidos no son representativos, estadísticamente manejando datos tan pequeños se desfigurarían los porcentajes reales, por eso Aztiker no los ha incluido».