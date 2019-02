Andoni Amonarraiz repetirá como candidato de EAJ/PNV a la alcaldía Andoni Amonarraiz presentó su candidatura en el parque tecnológico de Galarreta. Busca el cambio movilizando a los 6.000 hernaniarras que no se acercan a votar en las citas electorales JUAN F.- MANJARRÉS Sábado, 2 febrero 2019, 01:13

Andoni Amonarraiz repetirá el próximo mes de mayo como candidato de EAJ-PNV a la alcaldía de Hernani. El cabeza de lista jeltzale sitúa la economía como uno de los ejes prioritarios de desarrollo del municipio, criticando la «falta de interés e iniciativa» que ha mostrado en los últimos 8 años el gobierno municipal de EH Bildu en el ámbito económico y en el apoyo a las empresas, «áreas fundamentales para la creación de empleo y para el futuro de Hernani». Amonarraiz presentó su candidatura en el entorno de Galarreta, uno de los puntos clave de la propuesta de EAJ-PNV para Hernani. «Es imprescindible ayudar a desarrollar el Parque Tecnológico de Galarreta y el proyecto de Estubegi de una vez por todas. Deben ser otro de los motores de riqueza y empleo de calidad de nuestro municipio».

El candidato jeltzale afirmó que «en los últimos 12 años, no se ha hecho nada serio para la reactivación del comercio local, salvo aumentar las subvenciones y, casualidad, a finales de 2018, unos meses antes de las elecciones, poner en marcha un plan de activación». Amonarraiz adelantó así que pondrá en marcha una concejalía de industria y comercio. «Con la colaboración de Berriak y otros agentes conseguiremos fortalecer la industria y relanzar todo el comercio de Hernani». En relación a la temporada del txotx, Amonarraiz aseguró que «pondremos en marcha las propuestas que durante años hemos hecho y que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos del Kaxko, sin perjudicar la actividad de la hostelería y del comercio».

En la presentación de las nuevas propuestas para el Ayuntamiento de Hernani, Amonarraiz hizo especial hincapié en la necesidad de un nuevo modelo de gestión municipal «igualitario, colaborativo y transparente», en contraste a las formas de EH Bildu, «que sigue gestionando el Ayuntamiento como un coto cerrado y de difícil acceso a la información para todas las formaciones y personas ajenas a su círculo». Para Amonarraiz es vital que la confianza entre ciudadanía y concejales, y entre los mismos concejales se restituya y señaló que «en el Ayuntamiento no debe haber sitio para los asesores y colegas que, casualidad, ocupan puestos de trabajo que han sido creados en los últimos años».

Fuerte y animado

Amonarraiz repite candidatura «fuerte y animado», respaldado por el equipo de EAJ-PNV de Hernani y por hernaniarras independientes que ven en EAJ-PNV la candidatura con la que se puede «cambiar y mejorar» la localidad. Según el candidato, «tenemos grandes proyectos que harán de nuestro municipio un pueblo más sostenible y accesible, que mejorarán el tráfico y el aparcamiento y que harán de Hernani un pueblo abierto». Para él, «es inaceptable que, en pleno siglo XXI, los hernaniarras vuelvan a casa después de trabajar y se pasen una hora dando vueltas para poder aparcar, o que los visitantes se tengan que ir sin poder aparcar sus vehículos».

Otro de los focos de atención propuestos por el candidato es la mejora de los servicios dirigidos tanto a mayores como a jóvenes, trabajando «para que los mayores vivan dignamente y los jóvenes puedan acceder a la vivienda». En relación a la integración en el mundo laboral de personas con discapacidad, Amonarraiz explicó que «ya es hora de que facilitemos el acceso a la administración a personas con discapacidad, y para ello debemos ampliar el número de plazas en el Ayuntamiento que puedan ser ocupadas por estas personas». El tema de la igualdad y el maltrato también salieron a relucir durante la presentación: «No cejaremos en la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y por evitar el maltrato machista».

Adiós al PaP

Como no podía ser de otra forma, el tema de la recogida de residuos también estuvo presente y Amonarraiz aseguró que «el puerta a puerta sangra año tras año la economía del municipio sin conseguir mejores resultados que la recogida con el 5º contenedor», y prometió cambiar el sistema si logra la alcaldía «de una forma razonada, clara y con datos en la mano». Los objetivos serán evitar el turismo de basura, mejorar los porcentajes de recogida de residuos y reducir significativamente el coste de la recogida.

El candidato de EAJ-PNV aseguró que «somos conscientes del hartazgo que existe en el pueblo con la falta de limpieza y de la continua invasión de pancartas por todos los lados y esto se tiene que terminar». Siguiendo con el tema del medio ambiente, Amonarraiz señaló que «en la administración ya no tienen sitio los vehículos de gasoil y gasolina», y por eso trabajarán «para que sólo se compren vehículos respetuosos con el medio ambiente». En relación a las empresas que están en el casco urbano y son contaminantes, «pondremos en marcha un plan para sacarlas de las zonas urbanas».

Finalmente el candidato de EAJ-PNV quiso compartir este proyecto e invitó a sumarse «a todos y todas las hernaniarras que quieren mejorar Hernani», dando la bienvenida «a todos aquellos que quieran sumarse al ilusionante proyecto de cambio que llevará a Hernani al futuro». Por eso apeló al voto de los 6.000 hernaniarras que no suelen ir acudir a las urnas, «para que esta vez sí lo hagan».

Amonarraiz advirtió que «Hernani no puede permitirse que en 2019 ganen los mismos. Ya no valen las frases 'para que voy a ir a votar si siempre ganan los mismos' o 'todos son iguales'. Si en 2019 ganan los mismos, será, entre otras cosas, porque muchos hernaniarras no habrán ido a votar. Y, después de 12 años de EH Bildu en la alcaldía, os aseguramos que no todos somos iguales. Las mujeres y los hombres de EAJ-PNV no somos ni parecidos».