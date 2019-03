Amaia Rodríguez (Autora de 'Biziraupenerako zaintza. Hernaniko inudeak 1900-1944'): «Este libro es un pequeño homenaje a las nodrizas de niños abandonados» Amaia Rodríguez, con un ejemplar del libro que presenta hoy en Biteri. MARÍA CORTÉS DVHERNANI@GMAIL.COM HERNANI. Martes, 26 marzo 2019, 00:17

Las nodrizas de Hernani, mujeres que entre 1900 y 1944 se encargaron del cuidado de los niños abandonados, son las protagonistas indiscutibles del libro que esta tarde a las 18.30 horas presenta en Biteri su autora, la historiadora donostiarra Amaia Rodríguez, con la beca de investigación de Igualdad.

- ¿Cómo se animó a participar en la convocatoria de esta beca?

- Yo estudié Historia y después hice un Máster en Estudios Feministas y de Género. Pasó un año y medio desde que terminé mis estudios y aunque había colaborado en un par de pequeñas investigaciones sobre memoria histórica, tenía ganas de adentrarme en una investigación en la que el objetivo fuera aportar más luz a la historia, en la que las mujeres populares fueran sujetos y protagonistas. Conocía las anteriores investigaciones que se iban haciendo en Hernani y en cuanto supe que habían convocado una nueva edición de la beca para investigaciones con perspectiva de género no me lo pensé dos veces.

- ¿Cómo surgió el tema de investigación?

- Mi intención era hacer biografías sobre distintas mujeres que de alguna manera habían sido pioneras en Hernani, teniendo como cronología desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Pero cuando comencé a investigar me encontré de pleno con las nodrizas. Me llamaron tanto la atención que decidí seguir ese camino. Las protagonistas de esta investigación son esas mujeres que amamantaron y cuidaron a niños abandonados en las instituciones de beneficencia.

- ¿Cómo ha trabajado y desde cuándo para sacar la investigación adelante?

- La beca me la concedieron en verano de 2016, pero hasta 2017 no empecé. El trabajo se ha centrado en la documentación custodiada en el Archivo de Hernani y también he accedido al Archivo General de Gipuzkoa, pero hemos tenido dificultades en acceder a cierta documentación, ya que al ser sobre nodrizas que cuidaban a niños abandonados la documentación se considera de protección especial. Esto ha condicionado mucho la investigación. Soy consciente de que hay información muy interesante que no hemos podido incluir y eso me apena mucho. Además de los archivos, he consultado la hemeroteca y las publicaciones de la época para poder entender el contexto en el que trabajaban y vivían las nodrizas.

- ¿Ha podido recabar testimonios de aquellas nodrizas?

- Sí y no. Hemos querido utilizar las fuentes orales en la investigación con el objetivo de conseguir más datos. Pero como la investigación se centra entre 1900 y 1944 hoy en día es muy complicado buscar a una nodriza que nos diese su testimonio. Aun así, he conseguido entrevistar a tres hernaniarras que tenían relación con el tema: la tía de una entrevistada fue nodriza, la bisabuela de otra también y una última persona nos ha contado sus vivencias como niño abandonado. Agradezco enormemente su participación. Me abrieron la puerta de sus vidas y fueron muy generosos.

-¿Cómo era la vida de esas mujeres en esa época?

-Había dos tipos de nodrizas que cuidaban a niños abandonados. Por un lado, las internas, que trabajaban dentro de la Casa Cuna en Fraisoro. Estas solían ser mujeres solteras que habían tenido un hijo ilegítimo y solían ir a la Casa Cuna a dar a luz. Muchas se quedaban como nodrizas y su función principal era darles de mamar a los niños expósitos o abandonados que iban llegando a la institución. Por otro lado, las nodrizas externas eran mujeres que por diversas causas habían decidido acoger un niño de la institución benéfica para cuidarlo en su casa. Eran mujeres casadas que teniendo niños, querían aprovechar la leche que les brotaba de sus pechos. Esta investigación se ha centrado en estas últimas. Normalmente pertenecían a una familia humilde que necesitaba más ingresos, por escasos que fuesen. Se diferenciaban de las nodrizas que cuidaban en las ciudades a niños de las familias adineradas, ya que éstas seguían cuidando al resto de sus propios hijos. Además, estaban peor consideradas. Por eso solían tener un control estricto de la administración.

- ¿Percibían algún tipo de remuneración económica por el trabajo que desempeñaban?

- Ser nodriza de niños abandonados era una de las profesiones peor pagadas de la época. Era una estrategia de supervivencia familiar, un ingreso más para la casa, aunque fuese una aportación pequeña. A medio plazo, además, las criaturas se harían mayores y al prohijarlas adquirían función de mano de obra para la casa o caserío. Los sueldos los pagaba la Diputación de Gipuzkoa. Desde allí trataban de ofrecer unos sueldos cada vez mayores, pero la cantidad de niños abandonados era grande y difícil de gestionar. La Diputación quería evitar la muerte de los niños abandonados y para eso el primer objetivo era que se le asegurase el amamantamiento, pero a medio plazo se buscaba que esos niños se quedasen en las familias y no en manos de la administración.

-Se sabe que muchas de esas 'iñudes' sobre todo en capitales como Donostia se reunían entre ellas en parques y plazas, ¿sucedía lo mismo en los pueblos?

-Supongo que sí. Las fuentes orales y escritas certifican que hasta el siglo XX las mujeres se ayudaban unas a otras y si alguna madre no tenía leche siempre cabía la posibilidad de que alguien de la comunidad cercana se prestase a dar de mamar al niño recién nacido. Por otra parte, hay que subrayar que el tema de los niños abandonados sigue siendo espinoso y aunque estoy segura de que entre ellas se ayudaban, hoy en día es difícil saber en profundidad cómo fue la realidad histórica de aquellas mujeres, ya que el tema tiene un halo de tabú.

- ¿Ha habido alguna información que le haya resultado curiosa durante la investigación?

- Me resulta curioso lo olvidado que está este tema por el imaginario colectivo. Aunque hay muchas historias que se guardan en el ámbito familiar, quizá tenga que ver con el tabú que mencionaba. Las nodrizas siguieron trabajando hasta mediados del siglo XX, hasta ayer, y parece que son historias antiguas. Me ha encantado saber sobre esa solidaridad entre mujeres que se daba, y que cuando había algún problema a la hora de lactar había mujeres que con toda su buena voluntad y con toda naturalidad se prestaban para hacerlo. Pero además de criar a otras criaturas, se hacían cargo del caserío y de la venta de productos, por lo que formaban parte del sustento monetario.

- ¿Cómo relaciona ese trabajo y la actual representación que se hace en Hernani y otras localidades del mismo?

- Una de las cuestiones que quiero subrayar con esta investigación es que en las representaciones que se hacen hoy en día, las nodrizas que amamantaron y cuidaron a niños abandonados están totalmente olvidadas del imaginario colectivo. A finales del siglo XIX desde la medicina y otros ámbitos científicos se abogó por el amamantamiento por parte de las madres biológicas, pero la burguesía quiso acceder a ese símbolo de poder que eran las nodrizas. Si algunas de ellas tenían prestigio eran las nodrizas de las ciudades, las cuidadoras de familias ricas. Las otras han sido olvidadas y me parece que no es una casualidad. Con esta investigación he querido hacerles un pequeño homenaje.

- ¿Cree que el tema del cuidado de los niños como trabajo ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora?

- Para ser nodriza tenías que poder dar de mamar. Era un trabajo totalmente feminizado. Las mujeres que trabajaban cuidando a niños de familias pudientes tenían que dejar de lado a sus hijos para dedicarse completamente a ello. La documentación de la época me ha hecho llegar a las nodrizas gracias a los pagos efectuados por la Diputación. Pero cuando comprobé esos censos ninguna aparecía oficialmente como nodriza sino como ama de casa (y, por ejemplo, sí encontré 'trabajadoras' o 'lavanderas'). Hoy en día el trabajo de cuidados sigue estando en una categoría ambivalente: al ser considerado trabajo reproductivo no se le da el valor social y económico que otro tipo de trabajo productivo sí tiene, aunque es necesario para que se sostenga todo lo demás.