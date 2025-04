17 alternativas desde la Plaza para levantarse del sofá

Juan F. Manjarrés Hernani Sábado, 26 de abril 2025, 19:57 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

Un planteamiento realizado desde el Hogar del Jubilado se ha acabado traduciendo en la elaboración de 17 recorridos cortos que tienen su punto de salida y llegada en Gudarien Plaza de Hernani. Recorridos que permiten disfrutar no solo de la riqueza natural sino también histórica de la localidad. De la mano de Inaxio Sanz, muy aficionado al monte y que durante años ha estado vinculado al club de montaña Mendiriz Mendi, los hernaniarras pueden disfrutar ya de ese buen número de recorridos por los alrededores del centro de la localidad. «Son itinerarios cortos, de unos diez kilómetros, y que no tienen una gran dificultad en lo que se refiere al desnivel», señala el propio Sanz. El trabajo ha permitido ofrecer un pequeño libro con una serie de fichas, una por cada recorrido, dentro de las cuales se ofrece información de aspectos como la distancia, desnivel y tiempo aproximado de duración. Cada una de las fichas va acompañada de un mapa que marca el recorrido a realizar y un código QR a través del cual se accede al track que al mendizale le permite ver en tiempo real el itineario marcado. Vamos, que no hay excusa: Ayuda con itinerario, sin necesidad de coger el coche y con el tiempo libre que ofrece el próximo puente del 1 de mayo. Buen momento para comenzar a disfrutar.

«Desde la dirección del Hogar del Jubilado Goiz Eguzki me habían planteado en ocasiones anteriores realizar un trabajo así, pero no me había animado. Insistieron y finalmente me decidí a intentar ofrecer distintos itinerarios que hay en Hernani con la premisa de que no fueran especialmente duros y que no hubiera que coger el coche para nada», señala Inaxio Sanz. De todos modos, como se suele decir 'la cabra tira el monte' y la larga afición a la montaña de Sanz le ha llevado a incluir un recorrido que sí plantea una exigencia algo mayor: el que lleva a la cima del monte Santa Bárbara, para pasar luego también por donde se encuentra la ermita de Zikuñaga. Un itinerario, por tanto, que permite visitar las dos ermitas con las que cuenta Hernani en la actualidad.

itinerarios son finalmente los planteados con la intención de conocer distintos lugares de Hernani, que en muchos casos son desconocidos para el ciudadano de a pie Las fichas cuentan con un código QR con el track.

10 kilómetros es más o menos la distancia que tiene cada uno de los recorridos planteados por Sanz, aunque puede haber alguna diferencia de unos a otros.

2,5 horas es el tiempo que lleva cubrir muchos de los recorridos que se recogen en la nueva oferta planteada, sin excesivo desnivel.

«Es cierto que el encargo vino del Hogar del Jubilado, pero la verdad es que es un material que considero que puede ser útil para cualquiera que quiera salir a realizar un paseo por el monte no demasiado largo, independientemente de la edad», insiste el autor, que ha visto respaldado su trabajo con la colaboración del Ayuntamiento a la hora de publicarlo. Hay que recordar que está disponible de manera gratuita en el espacio Plazara, situado en Gudarien plaza, 5. Su horario es de lunes a viernes, siempre que no sea festivo, de 9.00 a 14.00 horas. Asimismo, todos estos recorridos están publicados en la página web www.turismoa.hernani.eus.

Hernani como municipio cuenta con una importante tradición en las salidas a andar por el monte, «aunque hay que tener en cuenta que enseguida tienes que afrontar subidas y desniveles, lo que a veces puede echar para atrás a algunos», remarca Inaxio. El trabajo ahora presentado puede ayudar en este sentido, ya que se ha buscado que los desniveles no sean demasiado pronunciados para que así sean más accesibles para todo tipo de personas. No en vano, un grupo numeroso de jubilados de Goiz Eguzki realiza salidas una vez al mes y utilizan estos recorridos guiados precisamente por Inaxio Sanz, que camina ya hacía los 74 años.

Partiendo desde la propia plaza del Ayuntamiento, los itinerarios ahora recogidos llevan al hernaniarra en todas direcciones. El aficionado puede dirigirse hacia la zona de Lasarte-Oria por Santa Bárbara o a Urnieta, acudir más hacia la zona de Oriamendi, la de Astigarraga o bien dirigirse por el camino de las sidrerías junto al río Urumea. Buena parte de los recorridos planteados discurren en su totalidad dentro del término municipal de Hernani, aunque otra parte de ellos cubren parte del itinerario por términos municipales limítrofes que también cuentan con zonas atractivas por las que andar. «La mayor parte de los recorridos discurren por pista o asfalto, pero sí es cierto que puede haber algunos tramos que se desarrollen por verde». De todos modos, la dificultad general es muy baja.

Ponerse ropa deportiva, calzarse las zapatillas y salir a andar disfrutando de la naturaleza es todo uno para muchos hernaniarras, sobre todo en las mañanas de los sábados y los domingos. Un plan familiar en muchos casos, pero al que le faltaba algo de imaginación. «Es cierto que se tiende siempre ha hacer los mismos recorridos, lo cual puede acabar resultando aburrido», afirma Inaxio Sanz. Es en ese apartado en el que entra en acción el nuevo trabajo realizado por este veterano aficionado, aportando una variedad mayor a todo el que quiera salir a disfrutar de la naturaleza dentro de la propia localidad. Para ello el uso del track con el que cuenta cada ficha resulta de especial ayuda.

Los trayectos por el monte Santa Bárbara o la zona del río que lleva a las sidrerías, habitualmente muy concurridos, cuentan con nuevos compañeros para completar una oferta paisajística vinculada al ejercicio físico en Hernani especialmente atractiva.

Los hernaniarras lo pudieron comprobar hace escasas fechas, ya que el miércoles 9 de abril el propio Inaxio Sanz presentó en público el documento con estos cortos recorridos de Hernani, acompañado por la periodista Amagoia Mujika, en un acto que tuvo lugar en el salón principal de Sandiusterri. «La verdad es que se acercó un gran número de personas y los ejemplares que se llevaron para repartir de forma gratuita se agotaron. Parece que ha tenido buena acogida».

Aunque el trabajo realizado por Sanz no recoge datos históricos, buena parte de los recorridos permiten también pasar por lugares que tienen un peso muy grande en la historia de la localidad. Un claro ejemplo de ello es la propia ermita de Santa Bárbara, fuerte militar en su día, pero también la zona del alto de Oriamendi, que acogió una de las batallas destacadas de la etapa carlista.

Comenta Reporta un error